Смерть от рака: жена Резника сделала заявление

Илья Резник на протяжении долгого времени судится с бизнесменами, которые открыли сеть частных детских садов "Маленькая страна". Именно так называлась песня, исполненная Наташей Королевой в 1990-х. Тогда Резник запатентовал название композиции, поэтому он требует от предпринимателей 180 миллионов рублей.
Сначала иск поэта-песенника был отклонен, но ему удалось добиться возбуждения уголовного дела. По словам Ирины Романовой, разборками занимается новый адвокат. До этого в процесс был вовлечен другой юрист – Юрий Валентинович – который скончался летом от рака.
Супруга Резника отметила, что предыдущий адвокат проделал огромную работу. Благодаря ему суды обратили внимание на этот случай. Также Романова сообщила, что владельцы детских садов неуважительно отнеслись к поэту-песеннику. Дошло даже до оскорблений с их стороны.
Супруги не хотят сурового наказания для бизнесменов. Они лишь хотят добиться справедливости, ведь предприниматели заработали на товарном знаке Резника. Если поэту удастся взыскать с оппонентов круглую сумму, то она будет переведена в благотворительные фонды.
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