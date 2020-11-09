Дочь Мишулина призналась в сделанном аборте

Карина Мишулина, которая недавно уверяла, что ничего не хочет слышать ни про какие ток-шоу, появилась в студии программы Бориса Корчевникова "Судьба человека". Звездная наследница рассказала о теплых отношениях в семье и о том, как причинила боль своему великому отцу.

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