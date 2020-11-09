"Куда грудь подевалась?": сверкнувшую прелестями Рынску закидали камнями

Подписчики Божены Рынски восхищаются ею за
безукоризненное чувство стиля, роскошные образы и умение себя подать. Вчера
девушка удивила даже самых преданных фанатов: светлый пеньюар, чулки и игриво
приподнятое вверх колено, —
все это можно увидеть в новом посте журналистки.
"Лежит себе человек у себя дома, а его потом от матчей отлучают. Черчесов не космос, а предатель", – высказалась она под фото. "Нет, чтобы проявить солидарность и сказать: чуваки, бабы так вынесли мозг, что порой легче самому", – подытожила журналистка. Также, Божена Рынска извинилась за качество фото и сообщила, что изначально оно не предназначалось для публикации.
Многие пользователи социальной сети восхитились формами девушки, но нашлись и критики: "Куда грудь подевалась?"– интересуются подписчики. "Усохла", – бойко отвечает знаменитость.
Напомним, после утечки интимного видео футболиста Артема Дзюбы разразился страшный скандал. Многие звезды поучаствовали во флешмобе в его поддержку, выкладывая обнаженные фото. Сам Дзюба позднее записал видео с извинениями, поблагодарив всех, кто остался с ним в этот непростой момент.
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