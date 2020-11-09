Любовница Тарзана собралась утереть нос рвущей на себе волосы Королевой

Анастасия записала музыкальную композицию. По словам Шульженко, над треком работала профессиональная команда. Артистка уже получила готовый материал.
"Будет бомба!" – заявила любовница танцовщика Тарзана в личном микроблоге. Дебютный трек девушка нескромно назвала шедевром.
Анастасия Шульженко подчеркнула, что все еще соблюдает постельный режим. Несколько дней назад артистка почувствовала недомогание. Девушка обнаружила у себя симптомы характерные для заражения коронавирусом. Впрочем любовница Сергея Глушко надеется, что у нее обычная простуда.
Подписчики Шульженко бурно отреагировали на новость о записи песни. Интернет-пользователи моментально вспомнили о законной супруге Тарзана Наташе Королевой. Комментаторы вдоволь поупражнялись в остроумии.
"Запела? Прям инфекция, передающаяся половым путем", - пошутил пользователь Сети.
Напомним, в середине октября Наташа Королева и ее супруг Сергей Глушко, работающий под псевдонимом Тарзан, стали фигурантами большого скандала. Выяснилось, что Сергей изменял супруге. Стриптизер утверждал, что малоизвестная актриса опоила его неким препаратом, а потом воспользовалась.
Вскоре любовница продала одному из телеканалов пикантные кадры с участием мужа Королевой и заявила, что беременна. Впоследствии информация об интересном положении не подтвердилась. Королева рвала на себе волосы и пыталась остановить потоки грязи, льющиеся на ее семью. В итоге Наташа простила набедокурившего избранника.
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