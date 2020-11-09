Скандал: Тарзан изменил Королевой Слухи и сплетни шоу-бизнеса Новости о Заворотнюк Шоу "Дом-2"

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Шоу-бизнес
Любовница Тарзана собралась утереть нос рвущей на себе волосы Королевой

Любовница Тарзана собралась утереть нос рвущей на себе волосы Королевой

Тарзан и Наташа Королева. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Актриса Анастасия Шульженко, известная как любовница стриптизера Сергея Глушко, запела. Соперница наступает на пятки вокалистке Наташе Королевой.
прочитано 978 раз

Анастасия записала музыкальную композицию. По словам Шульженко, над треком работала профессиональная команда. Артистка уже получила готовый материал.

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"Будет бомба!" – заявила любовница танцовщика Тарзана в личном микроблоге. Дебютный трек девушка нескромно назвала шедевром.

Анастасия Шульженко подчеркнула, что все еще соблюдает постельный режим. Несколько дней назад артистка почувствовала недомогание. Девушка обнаружила у себя симптомы характерные для заражения коронавирусом. Впрочем любовница Сергея Глушко надеется, что у нее обычная простуда.

Подписчики Шульженко бурно отреагировали на новость о записи песни. Интернет-пользователи моментально вспомнили о законной супруге Тарзана Наташе Королевой. Комментаторы вдоволь поупражнялись в остроумии.

"Запела? Прям инфекция, передающаяся половым путем", - пошутил пользователь Сети.

Напомним, в середине октября Наташа Королева и ее супруг Сергей Глушко, работающий под псевдонимом Тарзан, стали фигурантами большого скандала. Выяснилось, что Сергей изменял супруге. Стриптизер утверждал, что малоизвестная актриса опоила его неким препаратом, а потом воспользовалась.

Вскоре любовница продала одному из телеканалов пикантные кадры с участием мужа Королевой и заявила, что беременна. Впоследствии информация об интересном положении не подтвердилась. Королева рвала на себе волосы и пыталась остановить потоки грязи, льющиеся на ее семью. В итоге Наташа простила набедокурившего избранника.

Автор: 9 ноября 2020, 13:06 Источник: life.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

История любви Королевой и Тарзана: от знакомства до измены

комментарии

Ответить:

Гость
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Почему все проститутки и мошенники стали рваться в «ЗВЁЗДЫ»? Это
так «слава» их кумиров вдохновляет ? Браво нашим федеральным каналам, которые призваны не только информировать, но и воспитывать своих зрителей!
Шурыгина, Копыловы, Гоген, Мишулина, Алибасовы, Цымбалюк, Брухунова, Цывин, Дрожжина.... убийцы, квартирные мошенники..., которые, благодаря вам начинают свою звездную карьеру.
Чей опыт ещё вы будете распространять, на чьих примерах учить и воспитывать своих зрителей ????!!!!
Гость
Ответить
Гость
ДНИ, ПЛОХО РАБОТАЕТЕ! ЕСЛИ УЖЕ ПРО ЭТУ КУРИЦУ ПИШИТЕ ВТОРОЙ МЕСЯЦ!.. ДЕШЕВКА И МОШЕННИЦА, ВАША ШЕВЧЕНКО!! ОПЯТЬ ЖЕ С УКРАИНЫ!? У ВАС И СОТРУДНИКИ РЕДАКЦИИ, ВЕРОЯТНО ВСЕ С НЕЗАЛЕЖНОЙ? ПОЗОР, ВАМ!!.. ПИСАТЬ БОЛЬШЕ НЕ О ЧЕМ?
ПАРДОН, ШУЛЬЖЕНКО-КУРИЦА ОБЩИПАННАЯ! ПРОХВОСТКА! ПОШЛА ПО СТОПАМ СВОИХ ПОДРУЖЕК-ЛЯГУШЕК, КТО СУМЕЛ КИНУТЬ РОССИЙСКИХ МУЖЧИН! НАДОЕЛИ ЭТИ <цензура> С УКРАИНЫ!.. ПРОШМОНДОВКИ!
Гость
Ответить
ДНИ, ПЛОХО РАБОТАЕТЕ! ЕСЛИ УЖЕ ПРО ЭТУ КУРИЦУ ПИШИТЕ ВТОРОЙ МЕСЯЦ!.. ДЕШЕВКА И МОШЕННИЦА, ВАША ШЕВЧЕНКО!! ОПЯТЬ ЖЕ С УКРАИНЫ!? У ВАС И СОТРУДНИКИ РЕДАКЦИИ, ВЕРОЯТНО ВСЕ С НЕЗАЛЕЖНОЙ? ПОЗОР, ВАМ!!.. ПИСАТЬ БОЛЬШЕ НЕ О ЧЕМ?
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