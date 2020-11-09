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"Противно смотреть": 18-летний сын Тарзана оголился перед публикой

Сергей Глушко (Тарзан). Фото: Анатолий Ломохов/Global Look Press/www.globallookpress.com
Отметивший в этом году совершеннолетие Архип Глушко (Grek) начал карьеру певца. Но некоторые считают, что парень вполне может зарабатывать лишь своей внешностью.
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Сергей Глушко (Тарзан) и Наташа Королева гордятся красотой своего 18-летнего сына Архипа. Молодой человек, в свою очередь, делится своей привлекательностью с другими: принимает участие в фотосессиях. Да не в простых, а эротических. Пользователи Сети уже видят, что Архип пойдет по стопам своего отца-стриптизера.

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На днях молодой человек поделился в "Инстаграм" двумя кадрами, на которых он позирует в красной шубе нараспашку и разноцветных спортивных штанах на красном фоне. Молодой человек демонстративно распахивал перед камерой элемент верхней одежды, чтобы показать пресс.

Под снимками Архип написал: "Красный – это всегда праздник". У преодолевшего практически все стадии полового созревания парня этот цвет ассоциируется, как он сам сказал, с возбуждением.

Большинство подписчиков пришло в восторг от новой фотосессии Глушко-младшего. Поклонницы отметили красоту молодого человека и признались, что были бы не против провести с ним время. Но нашлись и хейтеры. Один из злопыхателей написал: "Лучше займись учебой, чем быть на сцене. Не бери пример со своего отца. Противно смотреть".

Автор: 9 ноября 2020, 04:36 Источник: Instagram

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