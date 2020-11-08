Диктор Владимир Березин попал под колеса машины

В последнее время телезвезда часто задумывается о быстротечности жизни. Накануне Владимира Березина сбила машина. Инцидент стоил диктору здоровья и стабильной психики.

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Тележурналист отправился на дачу к родственникам в Подмосковье. Владимир всего лишь остановился в одном из придорожных магазинов, чтобы купить булку свежего хлеба. Однако эта безобидная покупка могла стать последней в жизни диктора.

Возвращаясь к машине, он не заметил несущийся автомобиль. По словам Березина, он взглянул на дорогу перед тем, как подойти к личному транспорту. Мужчина не ожидал, что из-за взгорья выскочит машина и не успеет перед ним затормозить.

Сам же Владимир признает, что произошедшее можно назвать удачным стечением обстоятельств. Выяснилось, что автомобиль такси задел его по касательной, отбросив в сторону.

"А ведь попади я на середину капота, сейчас бы с вами уже не разговаривал. Все случилось так быстро, так нелепо, что я даже ничего не успел понять. От удара меня отбросило на обочину, повредив всю левую сторону тела, руку, ногу", – рассказал радиоведущий.

Участники ДТП вызывать патруль не стали. Таксист сразу же отвез Березина в ближайшую больницу, где диктор провел несколько дней. Удивительно, что Владимир ничуть не пострадал: обошлось без переломов и серьезных травм. Врачи даже отметили, что теперь 63-летний пациент может отмечать второй день рождения.