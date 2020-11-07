"Я спешу закрыть глаза": Владимир Винокур скорбит о смерти близкого друга

Теперь звезды российского шоу-бизнеса вспоминают жизненные ситуации, связанные с писателем. По словам коллег Михаила Михайловича, они не готовы говорить о литераторе в прошедшем времени.
Юмористы и сатирики посетовали, что никто не сможет заменить величайшего писателя. Сергей Дроботенко посвятил Жванецкому пост в личном блоге, добавив, что для него коллега был не только "гением и человеком-эпохой", но и "необыкновенно родным и близким другом".
Владимир Винокур тоже не смог молчать в данной ситуации и признался, что его одолевает страх и горечь от потери. Многочисленная аудитория донимает мужчину вопросами и требует рассказать о Михаиле Михайловиче.
"Я спешу закрыть глаза и вспомнить лучшие дни этого человека – великого писателя, настоящего гражданина этой страны", – признался Винокур.
Не может смириться с кончиной телеведущего и Елена Воробей. Артистка не поверила журналистам, опубликовавшим новости об ухудшении состояния Жванецкого. Коллега Михаила Михайловича не могла даже представить, что маэстро ушел со сцены из-за плохо самочувствия.
Причина смерти сатирика до сих пор неизвестна. Поговаривают, что Жванецкий долгое время боролся с онкологией, но тщательно скрывал это. Сам же писатель никогда не жаловался на здоровье и связывал перерыв в карьере с почтенным возрастом.
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