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"Я спешу закрыть глаза": Владимир Винокур скорбит о смерти близкого друга

Владимир Винокур. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Трагичная новость повергла в шок не только поклонников, но и давних друзей сатирика. О том, что Михаил Жванецский умер, стало известно накануне.
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Теперь звезды российского шоу-бизнеса вспоминают жизненные ситуации, связанные с писателем. По словам коллег Михаила Михайловича, они не готовы говорить о литераторе в прошедшем времени.

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Владимир Натанович Винокур актер, юморист

Юмористы и сатирики посетовали, что никто не сможет заменить величайшего писателя. Сергей Дроботенко посвятил Жванецкому пост в личном блоге, добавив, что для него коллега был не только "гением и человеком-эпохой", но и "необыкновенно родным и близким другом".

Владимир Винокур тоже не смог молчать в данной ситуации и признался, что его одолевает страх и горечь от потери. Многочисленная аудитория донимает мужчину вопросами и требует рассказать о Михаиле Михайловиче.

"Я спешу закрыть глаза и вспомнить лучшие дни этого человека – великого писателя, настоящего гражданина этой страны", – признался Винокур.

Не может смириться с кончиной телеведущего и Елена Воробей. Артистка не поверила журналистам, опубликовавшим новости об ухудшении состояния Жванецкого. Коллега Михаила Михайловича не могла даже представить, что маэстро ушел со сцены из-за плохо самочувствия.

Причина смерти сатирика до сих пор неизвестна. Поговаривают, что Жванецкий долгое время боролся с онкологией, но тщательно скрывал это. Сам же писатель никогда не жаловался на здоровье и связывал перерыв в карьере с почтенным возрастом.

Автор: 7 ноября 2020, 17:58 Источник: Канал 360 ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Ушла эпоха: звезды прощаются с легендарным Жванецким

комментарии

Ответить:

Ирина
Ответить
Господи, добрые люди! Прошу Вас о помощи! На прошлой неделе я похоронила супруга-инвалида, потратив последние деньги, еще и занимать пришлось. Сейчас я осталась одна с двумя маленькими детьми без денег, еды и вообще средств к существованию. Сейчас стало холодно, детей не во что одеть... Хозяин квартиры требует оплаты или выселения. Помогите, кто может, просьба ко всем неравнодушным! У меня есть карта Сбер 2202 2019 0902 8082, зовут меня Ирина Геннадьевна. Неважно, сколько вы дадите, потому что нам сейчас каждая копейка помогает выжить. Храни Вас Бог за неоценимую помощь!!!
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