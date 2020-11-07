"Я спешу закрыть глаза": Владимир Винокур скорбит о смерти близкого друга

Трагичная новость повергла в шок не только поклонников, но и давних друзей сатирика. О том, что Михаил Жванецский умер, стало известно накануне.

Теперь звезды российского шоу-бизнеса вспоминают жизненные ситуации, связанные с писателем. По словам коллег Михаила Михайловича, они не готовы говорить о литераторе в прошедшем времени.

Юмористы и сатирики посетовали, что никто не сможет заменить величайшего писателя. Сергей Дроботенко посвятил Жванецкому пост в личном блоге, добавив, что для него коллега был не только "гением и человеком-эпохой", но и "необыкновенно родным и близким другом".

Владимир Винокур тоже не смог молчать в данной ситуации и признался, что его одолевает страх и горечь от потери. Многочисленная аудитория донимает мужчину вопросами и требует рассказать о Михаиле Михайловиче.

"Я спешу закрыть глаза и вспомнить лучшие дни этого человека – великого писателя, настоящего гражданина этой страны", – признался Винокур.

Не может смириться с кончиной телеведущего и Елена Воробей. Артистка не поверила журналистам, опубликовавшим новости об ухудшении состояния Жванецкого. Коллега Михаила Михайловича не могла даже представить, что маэстро ушел со сцены из-за плохо самочувствия.

Причина смерти сатирика до сих пор неизвестна. Поговаривают, что Жванецкий долгое время боролся с онкологией, но тщательно скрывал это. Сам же писатель никогда не жаловался на здоровье и связывал перерыв в карьере с почтенным возрастом.