По еврейскому обряду: подробности похорон Жванецкого

6 ноября не стало 84-летнего Михаила Жванецкого. Сегодня многочисленные дети и жены заняты подготовкой похорон писателя-сатирика. Как говорят в его окружении, прощание с ним может пройти по иудейским канонам.

Михаил Жванецкий родился в еврейской в семье врачей Мане Моисеевича и Раисы Яковлевны Жванецких. Он был членом Российского Еврейского Конгресса. Поэтому его президент Юрий Каннер одним из первых выразил соболезнования родным сатирика. "Он перенес в культуру еврейскую традицию смеяться над всем, над чем можно смеяться и еще громче смеяться над тем, над чем нельзя смеяться", – заявил Каннер информагентству. А Президент Федерации еврейских общин России раввин Александр Борода даже написал письмо молодой жене сатирика.

В шутках Жванецкого часто поднималась тема евреев и антисемитизма. Например, в одном из своих монологов он говорил: "А евреи как? Они в любой стране в меньшинстве, но в каждой отдельной отрасли в большинстве. Взять физику – в большинстве. Взять шахматы – в большинстве. Взять науку – в большинстве. А среди населения в меньшинстве. Многие не могут понять, как это происходит, и начинают их бить".

Как говорят друзья Жванецкого, на похороны планируется пригласить раввина, чтобы он прочел над гробом традиционную поминальную молитву "Кадиш". На похоронах Иосифа Кобзона, кстати, "Кадиш" читал его сын Андрей, при этом присутствовали все раввины столицы.

Главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт тогда напомнил: "В России все тела опускаются в землю в гробах (в еврейской традиции принято хоронить тело без гроба), но все равно в саване и с закрытым лицом". Вероятно, и семье сатирика будет дана рекомендация не открывать гроб на церемонии прощания.