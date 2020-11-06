Драматические подробности последних дней жизни Жванецкого

Сердце Михаила Жванецкого остановилось на 87-м году жизни. Причина смерти пока не сообщается, но многие выводы можно сделать, если знать про последние дни сатирика.

Писатель-сатирик много месяцев ответственно соблюдал режим самоизоляции, чтобы не заразиться коронавирусом. Он говорил, что карантине без этого чувствовал себя плохо.

ПО ТЕМЕ Миллионы и квартиры: родные делят шикарное наследство Жванецкого

Вообще, после того, как скончался Роман Карцев, здоровье Михаила Жванецкого заметно пошатнулось – сатирик тяжело переживал смерть близкого друга. Именно по причине плохого состояния здоровья Михаил Михайлович не смог проситься с коллегой Анатолием Трушкиным, который скончался от коронавирусной инфекции.

В конце 2019 года писали, что у сатирика диагностировали рак предстательной железы. А в июне 2020 года Жванецкий говорил, что последнее время очень плохо себя чувствует. В итоге в начале октября сатирик завершил концертную деятельность из-за возраста и потери работоспособности. Он закрыл передачу "Дежурный по стране" и собственное ИП, существование которого больше не имело смысла.

Алла Пугачева одной из первых выразила соболезнования. Она заявила, что для нее это – невосполнимая утрата. "Вот и все. Ты ушел от нас навсегда. Невосполнимая утрата. Друг мой, ты незабываем. Ты всегда в моем сердце", – написала певица в "Инстаграме".