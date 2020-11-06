Бузова умыла сдавшую позиции Пугачеву: Веры больше нет

Как оказалось, рейтинг разнится и по половому признаку. Исследовательский центр "Ромир" определил, что среди мужчин больше всего доверие вызывает журналист Владимир Соловьев. Следом идет блогер и автор одного из самых популярных ютуб-каналов в России Юрий Дудь.
На третьем месте в "мужском" списке расположился Дмитрий Губерниев. Замыкает пятерку самых-самых Филипп Киркоров. Исполнительный директор "Ромир" Инна Караева отметила, что в России специфика рейтинга сохраняется, то есть мужчины все так же предпочитают получать информацию от представителей своего пола, впрочем, как и женщины.
В "розовом" списке первое место заняла Ольга Бузова – ей россиянки верят больше всех. На втором месте звезда "Дома-2" Ксения Бородина, на четвертой строчке – актриса и попечитель фонда "Подари жизнь" Чулпан Хаматова. Правда, в женском списке оказался все же один мужчина – Евгений Комаровский. Врач-педиатр расположился на третьей позиции топ-5.
Аллы Пугачевой в рейтинге и вовсе не оказалось. Примадонна много лет занимала лидирующие места, но в этот раз "вся власть" перешла к молодым – артистка сдала позиции.
Напомним, что респондентам задается стандартный вопрос: "Кому из публичных личностей России Вы доверяете? Назовите 7 человек, где первым будет тот, кому Вы доверяете больше всего". При этом варианты ответа на предлагаются, люди самостоятельно делают выбор, исходя из личных предпочтений.
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