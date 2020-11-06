"Скоро затмит папу": сын Лазарева поразил народ своим обаянием

На фотографии музыкант стоит возле красных подарочных коробок, на нем надет строгий костюм темно-серого цвета и черная футболка. Малыша нарядили под стать отцу – темный костюм и красный галстук-бабочка. Сергей Лазарев нежно смотрит на сына, а тот радостно улыбается.
Судя по всему, Никита участвует вместе с родителем в съемках нового проекта. Как отметил артист в подписи, снимок сделан во время работы. Поклонники с восторгом приняли семейную фотографию. По мнению пользователей Сети, мальчик растет копией отца.
"А поколение то подрастает огого! От девчонок, наверно, уже отбоя нет! скоро затмит папу! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Никита растет быстрее, чем курс доллара, такой взрослый уже", "Ой, какие милые", "Джентльмены", "Какие красивые! просто с ума сойти! Сыночек папина копия", "Очаровательные мужчины", "Как никита быстро растет", "Ну невозможно красивейшие мужчины", – написали в комментариях.
Напомним, на прошлой неделе Сергей Лазарев вызвал ажиотаж вокруг своей персоны. В личном блоге артист опубликовал фотографию, на которой видно обручальное кольцо. Неясно, кто стал избранницей звезды, вероятно, что украшение певец надел лишь для съемок.
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