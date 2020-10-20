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Шоу-бизнес
Сергей Лазарев показал обручальное кольцо

Сергей Лазарев показал обручальное кольцо

Сергей Лазарев. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Сергей Лазарев, несмотря на свою бешеную популярность, считается одним из самых закрытых представителей отечественного шоу-бизнеса. Популярный исполнитель не афиширует подробности личной жизни. Поэтому можно представить, как разволновались поклонники, когда он показал кольцо на безымянном пальце, подозрительно похожее на обручальное.
прочитано 1097 раз

Сергей Лазарев тот еще мастер конспирологии. Став отцом, артист умудрился прятать наследника на протяжении нескольких лет. О том, что у певца есть сын Никита, стало известно случайно. Тогда исполнителя сняли с ребенком пронырливые папарацци. Вначале Сергей никак не комментировал эту информацию, но в итоге, признался, что действительно воспитывает сына.

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 Сергей Вячеславович Лазарев

Сергей Вячеславович Лазарев Певец

Спустя несколько лет в разговоре с Лерой Кудрявцевой Сергей Лазарев объявил, что у него родилась дочь. Девочку назвали Анной. Для многочисленных поклонников (да и журналистов) эта новость стала сенсацией. После интервью исполнитель стал с завидной регулярностью публиковать фотографии наследников.

Примечательно, что оба ребенка, в отличие от отца, светловолосые и светлоглазые. Кто является матерью детей, неизвестно. Сергей Лазарев категорически не говорит на эту тему. Поэтому в Сети ходит множество самых разных слухов. Достовернее всего звучит тот, что Сергей Лазарев будто бы воспользовался услугой суррогатной матери.

И все же фанаты не теряют надежды увидеть избранницу артиста. Поэтому можно представить, как удивились поклонники, увидев обручальное кольцо на безымянном пальце у Сергея. Тот опубликовал у себя в "Сторис" ролик, где кокетливо помахивает ручкой и таинственно улыбается.

Однако более наблюдательные подписчики догадались, что речь идет о съемках нового клипа. Ради работы Сергей Лазарев даже проснулся в четыре часа утра. Исполнитель показал несколько видео с места событий. Для натурных съемок было выбрано весьма живописное место: открытое гористое пространство с невысокой растительностью.

Автор: 20 октября 2020, 10:54 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Может и женился, сейчас все можно, дружок же есть у него вроде, может и оформились в Европе где-нибудь!!!
Гость
Ответить
Хороший человек,настоящий.Добра тебе и деткам твоим.Маме здоровья и сил.Пусть Господь хранит тебя.
1

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