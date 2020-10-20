Сергей Лазарев показал обручальное кольцо

Сергей Лазарев, несмотря на свою бешеную популярность, считается одним из самых закрытых представителей отечественного шоу-бизнеса. Популярный исполнитель не афиширует подробности личной жизни. Поэтому можно представить, как разволновались поклонники, когда он показал кольцо на безымянном пальце, подозрительно похожее на обручальное.

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