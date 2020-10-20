Сергей Лазарев показал обручальное кольцо

Сергей Лазарев тот еще мастер конспирологии. Став отцом, артист умудрился прятать наследника на протяжении нескольких лет. О том, что у певца есть сын Никита, стало известно случайно. Тогда исполнителя сняли с ребенком пронырливые папарацци. Вначале Сергей никак не комментировал эту информацию, но в итоге, признался, что действительно воспитывает сына.
Спустя несколько лет в разговоре с Лерой Кудрявцевой Сергей Лазарев объявил, что у него родилась дочь. Девочку назвали Анной. Для многочисленных поклонников (да и журналистов) эта новость стала сенсацией. После интервью исполнитель стал с завидной регулярностью публиковать фотографии наследников.
Примечательно, что оба ребенка, в отличие от отца, светловолосые и светлоглазые. Кто является матерью детей, неизвестно. Сергей Лазарев категорически не говорит на эту тему. Поэтому в Сети ходит множество самых разных слухов. Достовернее всего звучит тот, что Сергей Лазарев будто бы воспользовался услугой суррогатной матери.
И все же фанаты не теряют надежды увидеть избранницу артиста. Поэтому можно представить, как удивились поклонники, увидев обручальное кольцо на безымянном пальце у Сергея. Тот опубликовал у себя в "Сторис" ролик, где кокетливо помахивает ручкой и таинственно улыбается.
Однако более наблюдательные подписчики догадались, что речь идет о съемках нового клипа. Ради работы Сергей Лазарев даже проснулся в четыре часа утра. Исполнитель показал несколько видео с места событий. Для натурных съемок было выбрано весьма живописное место: открытое гористое пространство с невысокой растительностью.
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