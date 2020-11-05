Родившая звезда шоу "Дом-2" покинула проект через три дня после возвращения

Звездная пара шоу "Дом-2" Саша Черно и Иосиф Оганесян ушли с проекта через три дня после возвращения. Участница реалити заявила, что они с мужем переросли шоу.



27-летняя Саша Черно и ее 29-летний муж Иосиф Оганесян ушли с шоу "Дом-2" 19 октября. Это решение они вынашивали еще с весны этого года. Когда Саша была беременна, пара переехала на съемную квартиру, так как на проекте для будущей мамы были некомфортные условия. Якобы их пару все время пытались очернить. Потом они хотели вернуться или уйти в декрет, но все никак не могли прийти к единогласному решению.

В октябре семейство задумалось о возвращении в периметр. К тому времени у них уже родился сын Стефан. Руководство шоу "Дом-2" было не против. И пара твердо решила вернуться.

Однако уже через три дня после этого события в "Инстаграм" Саша Черно сообщила, что они снова уходят. Несмотря на то, что она уговаривала себя остаться ради квартиры.

"Мы переросли проект, нам нужно развиваться дальше. Всем спасибо за Поддержку!" – сказала участница шоу "Дом-2".

Напомним, что Cаша Черно и Иосиф Оганесян расписались два года назад. Торжество отмечали в студии шоу "Дом-2". На праздник приехали родные и друзья пары. Конечно, не обошлось без всех остальных участников проекта.

Пара не раз переживала кризис и даже могла развестись. Однако когда Саша узнала о беременности, страсти поутихли. Потом опять произошла ссора, и Саша даже была уже готова растить ребенка одна. Со временем отношения в семье стабилизировались.