"Это было нечто": Панин устроил дебош в самолете и угрожал безопасности пассажиров

Одна из участниц шоу успела проработать в разных авиакомпаниях почти пять лет, за это время девушка повидала многое. Например, нередко летала на самолетах, в которых не все было в порядке. Отдельной темой стали звезды на рейсе. Как оказалось, часто знаменитости вели себя неадекватно.
По словам бывшей стюардессы, полет с Лолитой был подарком. Она охарактеризовала певицу как женщину-огонь и добавила, что артистка обычно веселилась и пила во время рейса. Однако мало кто из звезд был столь же приятен.
Например, много хлопот доставлял Андрей Панин. Эпатажный артист постоянно шумел, мешал другим пассажирам, угрожал безопасности полета и кричал.
"Это было нечто, и всегда это была дичь", – рассказала уже другая бортпроводница Полина.
Правда, у стюардесс немало претензий и к обычным пассажирам. Как оказалось, многих из них раздражали люди, которые плохо пахли, постоянно истерили и забывали детей на багажных полках.
У одной из экс-бортпроводниц особая нелюбовь к петербуржцам. По словам девушки, жители культурной столицы часто разыгрывали на борту драмы: то у них нет тапочек, то коньяка, то шампанского. Также у девушки всегда были вопросы к пилотам, точнее к их моральному облику. Как оказалось, за время работы Анастасия ни разу не встретила пилота, который бы не волочился за женщинами.
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