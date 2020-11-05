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Шоу-бизнес

"Это было нечто": Панин устроил дебош в самолете и угрожал безопасности пассажиров

Алексей Панин. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
В Сети запустили новый онлайн-проект "Рассказ уволенного". В одном из первых выпусков приняли участие бывшие бортпроводники, которые рассказали, кто больше всего раздражал во время работы – не обошлось без историй про Андрея Панина.
прочитано 1219 раз

Одна из участниц шоу успела проработать в разных авиакомпаниях почти пять лет, за это время девушка повидала многое. Например, нередко летала на самолетах, в которых не все было в порядке. Отдельной темой стали звезды на рейсе. Как оказалось, часто знаменитости вели себя неадекватно.

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 Алексей Вячеславович Панин

Алексей Вячеславович Панин актер

По словам бывшей стюардессы, полет с Лолитой был подарком. Она охарактеризовала певицу как женщину-огонь и добавила, что артистка обычно веселилась и пила во время рейса. Однако мало кто из звезд был столь же приятен.

Например, много хлопот доставлял Андрей Панин. Эпатажный артист постоянно шумел, мешал другим пассажирам, угрожал безопасности полета и кричал.

"Это было нечто, и всегда это была дичь", – рассказала уже другая бортпроводница Полина.

Правда, у стюардесс немало претензий и к обычным пассажирам. Как оказалось, многих из них раздражали люди, которые плохо пахли, постоянно истерили и забывали детей на багажных полках.

У одной из экс-бортпроводниц особая нелюбовь к петербуржцам. По словам девушки, жители культурной столицы часто разыгрывали на борту драмы: то у них нет тапочек, то коньяка, то шампанского. Также у девушки всегда были вопросы к пилотам, точнее к их моральному облику. Как оказалось, за время работы Анастасия ни разу не встретила пилота, который бы не волочился за женщинами.

Автор: 5 ноября 2020, 17:52 Источник: Premier ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялся Алексей Панин

комментарии

Ответить:

Ирина
Ответить
Госпoди, добрые люди! Прошу Вас о помощи! На прошлой неделе я похоронила супруга-инвалида, потратив последние деньги, еще и занимать пришлось. Сейчас я осталась одна с двумя маленькими детьми без денег, еды и вообще средств к существованию. Сейчас стало холодно, детей не во что одеть... Хозяин квартиры требует оплаты или выселения. Помогите, кто может, просьба ко всем неравнодушным! У меня есть карта Сбер 2202 2019 0902 8082, зовут меня Ирина Геннадьевна. Неважно, сколько вы дадите, потому что нам сейчас каждая копейка помогает выжить. Храни Вас Бог за неоценимую помощь!!!
Гость
Ответить
Его зовут Алексей. Алексей.
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