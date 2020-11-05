"Это было нечто": Панин устроил дебош в самолете и угрожал безопасности пассажиров

В Сети запустили новый онлайн-проект "Рассказ уволенного". В одном из первых выпусков приняли участие бывшие бортпроводники, которые рассказали, кто больше всего раздражал во время работы – не обошлось без историй про Андрея Панина.

Одна из участниц шоу успела проработать в разных авиакомпаниях почти пять лет, за это время девушка повидала многое. Например, нередко летала на самолетах, в которых не все было в порядке. Отдельной темой стали звезды на рейсе. Как оказалось, часто знаменитости вели себя неадекватно.

По словам бывшей стюардессы, полет с Лолитой был подарком. Она охарактеризовала певицу как женщину-огонь и добавила, что артистка обычно веселилась и пила во время рейса. Однако мало кто из звезд был столь же приятен.

Например, много хлопот доставлял Андрей Панин. Эпатажный артист постоянно шумел, мешал другим пассажирам, угрожал безопасности полета и кричал.

"Это было нечто, и всегда это была дичь", – рассказала уже другая бортпроводница Полина.

Правда, у стюардесс немало претензий и к обычным пассажирам. Как оказалось, многих из них раздражали люди, которые плохо пахли, постоянно истерили и забывали детей на багажных полках.

У одной из экс-бортпроводниц особая нелюбовь к петербуржцам. По словам девушки, жители культурной столицы часто разыгрывали на борту драмы: то у них нет тапочек, то коньяка, то шампанского. Также у девушки всегда были вопросы к пилотам, точнее к их моральному облику. Как оказалось, за время работы Анастасия ни разу не встретила пилота, который бы не волочился за женщинами.