"Медные трубы, которые Алексей не прошел": коллеги обеспокоены психикой Панина

Поговаривали, что девушка участвовала в многочисленных съемках видео для взрослых, в которых Алексей исполнял главные роли. Сама же Берсенева опровергает подобные слухи и уверяет, что она даже не является близкой знакомой актера.
Поклонники сериала "Маргоша" приписывали Марии и Алексею бурный роман. Если верить словам общественности, то Панин уделял слишком много внимания Берсеневой. Из-за этого и возникли всевозможные недопонимания с прессой.
Актриса заверила, они познакомились, когда Леша был достаточно востребованным актером. А то, что происходит с ним сейчас, совсем не похоже на всеми известного Панина.
"Честно скажу, мне его жалко. Это какие-то нарушения в психике, отклонения, если человек ведет себя так, записывает подобные ролики. Видимо, это те медные трубы, которые Алексей не прошел", – откровенно заявила Берсенева.
Сейчас Мария может похвастаться крепкими отношениями с любимым мужчиной. Артистка предпочитает скрывать личную жизнь. В одном из интервью она лишь подчеркнула, что нашла идеального спутника.
Напомним, за плечами Берсеневой уже имеются два развода. Оба брака так стремительно распались, что актриса даже не успела рассказать об изменениях в личной жизни.
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