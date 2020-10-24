"Медные трубы, которые Алексей не прошел": коллеги обеспокоены психикой Панина

Звезда многосерийного кинофильма "Маргоша" рассказала об отношениях с известным актером Алексеем Паниным. 39-летняя героиня культовых сериалов не была замечена в крупных скандалах. Однако имя Марии Берсеневой постоянно связывают с эпатажной личностью артиста.

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