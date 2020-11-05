Погрязла в долгах: Буланова живет на алименты бывшего мужа

В период эпидемии коронавируса артисты оказались без дохода, так как все выступления были отменены. Татьяна Буланова среди тех, кто живет буквально на последние деньги и с ужасом думает о том, что в стране могут ввести новые ограничения.

Татьяна Буланова не из тех, кто привык жаловаться на жизнь, однако даже она в период эпидемии коронавируса столкнулась с трудностями. В первую очередь это отсутствие полноценного дохода, ведь артисты зарабатывают живыми выступлениями.

У певицы несколько кредитов, которые надо покрывать. Поэтому из-за пандемии она оказалась в непростом финансовом положении. Помогают лишь редкие небольшие выступления и алименты от бывшего мужа Владислава Радимова. Иногда ей приходится даже брать деньги в долг у знакомых, пишет ФАН.

В одном из недавних интервью Татьяна Буланова рассказала, что переживает о новых ограничениях из-за второй волны эпидемии. Если развлекательная индустрия снова закроется, как это было весной, то положение артистов еще более усугубится.



"Но надо как-то выживать. Это зависит от наших властей, от нас мало что зависит", – сказала певица.



Сейчас Татьяна Буланова пытается экономить буквально на всем, чтобы хоть как-то продержаться. Конечно, в ее семье никто не голодает, подчеркнула она. Однако как и всем представителям шоу-бизнеса ей нелегко.