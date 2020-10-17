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Буланова не заметила приступ инсульта

Буланова не заметила приступ инсульта

Татьяна Буланова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Татьяна Буланова очень боится врачей, поэтому откладывает визит к медикам до последнего. Так случилось в этом году, когда появились последствия ранее незамеченного микроинсульта.
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В этом году Буланову экстренно госпитализировали. Журналисты сообщали, что у артистки произошел инсульт. Но оказалось, что это не совсем так. У певицы наблюдались последствия приступа, произошедшего несколько лет назад.

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Татьяна Ивановна Буланова певица

Татьяна призналась, что не замечала серьезных проблем со здоровьем, пока не начала отниматься рука и нога. Результаты обследования не испугали Буланову. "Было неприятно", – отметила она в беседе с журналисткой Катериной Гордеевой.

В настоящий момент артистка чувствует себя хорошо. Она полностью оправилась после болезни. В будущем Татьяна планирует вновь обратиться к врачу, но уже пластическому. Она хочет лечь под нож хирурга, чтобы избавиться от возрастных изменений. Пока же певицу устраивает своя внешность.

Стоит добавить, что из-за пережитого Буланова решила изменить образ жизни. Например, инсульт заставил артистку отказаться от алкогольных напитков. Это далось Татьяне легко, поскольку она никогда не увлекалась спиртным.

Напомним, ранее "Дни.ру" писали, что артистка живет с новым мужчиной. Их отношения начались год назад. Буланова рассказала, что избранник не связан с шоу-бизнесом.

Автор: 17 октября 2020, 12:45 Источник: YouTube-канал Meduza ✓ Надежный источник
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Не плачь: Татьяне Булановой – 50

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