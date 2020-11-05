Бузова испортила себе лицо на шоу "Ледниковый период"

Ольга Бузова на тренировке перед очередным выступлением упала на лед и сильно ударилась. Судя по всему, теперь на лице певицы появится огромный синяк.

Телеведущая пыталась как можно лучше сделать новый элемент, но 4 ноября с ней произошел неприятный инцидент. Ольга Бузова сперва обрадовалась, что уже может кататься на одной ноге. Но вскоре рухнула на лед, будто сглазила себя.

"Давай больше без прыжков", обратилась артистка к своему партнеру по "Ледниковому периоду", фигуристу Дмитрию Соловьеву. Она продемонстрировав ушибленную и красную щеку в "Сторис" своего инстаграм-аккаунта.

Позже звезда пояснила, что для нее новые элементы – это вызов и та планка, которую она хочет достичь, несмотря ни на что. При этом она добавила, что готовится к предстоящему номеру в режиме нон-стоп и без выходных.

По словам Ольги Бузовой, год назад она бы рассмеялась предположению, что будет кататься в поддержках на льду. Однако, несмотря на травмы и большую нагрузку, отступать она не намерена.

Напомним, ведущая "Дома-2" встала на коньки в августе. В паре с олимпийским чемпионом и под руководством знаменитого фигуриста Ильи Авербуха знаменитость осваивала новые для себя элементы на катке. Артистка не раз отмечала, что отдает все силы для того, чтобы не отставать от партнера. Ранее стало известно, что после проекта ей придется делать операцию на ноге.