Страшный недуг лишил всего продюсера Игоря Матвиенко

Игорь Матвиенко считается одним из самых успешных музыкальных продюсеров в отечественном шоу-бизнесе. Он сотрудничает как с группами такими как "Иванушки International", "Любэ", "Фабрика", так и с сольными исполнителями. У Игоря Матвиенко, также как и у Максима Фадеева и Григория Лепса, есть свой продюсерский центр. Однако если Фадеев не так давно объявил о полном роспуске своего детища, то у Матвиенко он существует. Пока.
Дело в том, что из-за пандемии коронавирусной инфекции у продюсерского центра Игоря Матвиенко появились серьезные проблемы. Из-за тотального локдауна продюсер лишился почти всей выручки. Речь идет о порядка 99%. Матвиенко отметил некий непонятный для него "перекос".
"Почему можно в метро ездить, ходить по тысяче человек на пляжи, а в концертных залах нельзя собираться. Как-то не очень справедливо. Почему рестораны открылись, а концерты не открылись", – пожаловался известный продюсер.
По его словам, в российском шоу-бизнесе наблюдается "катастрофическая ситуация". "Я знаю, что музыканты, но это, конечно, не первые лица, меняют род деятельности: идут в грузчики и такси", – отметил Игорь Матвиенко.
О том, что у артистов серьезные финансовые проблемы, ранее отмечал коллега Игоря Матвиенко, продюсер Иосиф Пригожин. Правда, его жалобы о том, что из-за отсутствия выступлений нечем платить музыкантам и прочим членам команды, общественность восприняла критически. Супруга популярной певицы Валерии буквально затравили: ему припомнили якобы наличие недвижимости в Швейцарии, а также недавний дорогостоящий отдых в Дубае.
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