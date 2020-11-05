"Пришлось отказаться": Пьеха высказался о возвращении на сцену после тяжелой болезни

К счастью, сейчас уже все хорошо. По словам певца, основное лечение длилось около двух с половиной недель, теперь продолжается восстановление. Как отметил музыкант, от коронавируса сильно "просел" иммунитет, но в целом такое состояние он считает нормой для осеннего периода.
Стас Пьеха признался, что как только он узнал о пневмонии, тут же начал делать дыхательную гимнастику и легкое кардионагрузки. К сожалению, после болезни голос не до конца восстановился – еще хрипит. "Петь на студии или на выступлениях не пробовал, но дома занимаюсь регулярно", – отметил артист.
Также у некоторых были опасения, что после перенесенного несколько лет назад инфаркта Стас Пьеха попадет в группу риска по коронавирусу. Однако, как оказалось, летом музыкант проверял сердце, и его показатели как у профессионального спортсмена.
После болезни артист продолжил пить витамины и начал постепенно возвращать спорт. Правда, серьезные нагрузки пока вводить побаивается.
"Пришлось отказаться от серьезных спортивных нагрузок", – заявил Стас Пьеха.
До конца года артист планирует записать еще один трек и выпустить клип – его осталось только смонтировать. Из-за пандемии коронавируса творчество сместилось в онлайн-формат: стало меньше корпоративов, зато увеличилось количество съемок. Певец надеется в скором времени освоить и "Ютуб".
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