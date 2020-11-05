Скандал: Тарзан изменил Королевой Слухи и сплетни шоу-бизнеса Новости о Заворотнюк Шоу "Дом-2"

Топ новостей

Выступление Реввы вызвало у Долиной отвращение: Никто не имел такого права
Инициатор – Наташа: сделано заявление о разводе Королевой и Тарзана
У вас денег на меня не хватит: адвокат заткнул высокомерной Гузеевой рот
Певец Агутин в больнице в тяжелом состоянии
партнеры
Четверг
5 ноября
Лента новостей
14:17
"Некрасиво попросили уйти": 77-летняя Чурикова о дикой ситуации "Ленкоме"
14:13
Лукашенко загнал себя в угол – политолог
14:09
"Происходит обмен блевотины": Пригожин набросился на матерщинников Шнурова и Моргенштерна
14:02
"Развивается слабоумие": Алена Водонаева столкнулась с болезнью Альцгеймера
14:00
В США умерла звезда фильма "Титаник"
13:59
Похоронили три раза: инфицированная Донцова вышла на связь
13:52
Страшный недуг лишил всего продюсера Игоря Матвиенко
13:39
Карантин и отмена спектаклей в театре Ермоловой: Олег Меньшиков серьезно болен
13:35
"Как под копирку": Мороз души не чает в младшей сестре
13:34
"Кошмар": внук Караченцова ослаб из-за смертельного вируса
13:25
Политолог: При Байдене распад Америки продолжится
13:23
Лжесвященники тянули деньги из москвичей
13:21
Оставшийся без копейки Ефремов требует вернуть часть выплаченных потерпевшим денежных средств
13:12
Под Москвой поймали семью фальшивомонетчиков
12:54
"Пришлось отказаться": Пьеха высказался о возвращении на сцену после тяжелой болезни
12:51
Избрание Байдена президентом США посчитали благом для России
12:49
Жена оставила новорожденного сына Стычкину и уехала к Цапнику
12:45
В Кремле высказались об итогах выборов в США
12:44
Кремль о темпах распространения коронавируса в России: Готовимся к худшему
12:40
Что случилось со звездой сериалов Полиной Максимовой
12:39
Загитова вычеркнула соперницу Медведеву из своей жизни
12:20
Погибли люди: неуправляемый автобус влетел в здание университета в Новгороде
12:19
Похож на папу: Снигирь впервые за долгое время показала сына от Цыганова
12:13
Сергей Зверев откровенно о безудержном сексе: Особенно сильно орал мужик сверху
12:07
"Трампа – вон!": американцы разожгли огонь на улицах после президентских выборов
11:59
В Подмосковье женщина заказала убийство собственного отца
11:57
Повторное заражение COVID-19: назван влияющий фактор
11:49
Любимец советских женщин скончался после тяжелой борьбы с болезнью
11:46
В Пермском крае в аварии с грузовиком погибли медики
11:36
Осложнения: Дана Борисова о последствиях избиения дочери
11:15
Набожного Корчевникова обвинили в бесовщине
11:01
Певица МакSим о романе со звездой "Молодежки": Узнала о чувствах из интервью
10:44
Число заразившихся коронавирусом в России превысило 1,7 миллиона
10:30
Зеленский тепло принял оправданного по делу об убийстве украинского нацгвардейца: Вы молодец
10:24
"Как хорошо, что в положении": Топурия с большим животом пустилась в пляс
10:21
"Дамочка так расстроена": сомневающуюся в отцовстве Петросяна Степаненко выставили на посмешище
10:16
Свинья убила своего хозяина и начала его есть
10:15
"Господи! Поскорее": о чем просит неузнаваемая Алла Пугачева
09:55
Мужчина умер после поножовщины в центре Петербурга
09:55
"Горько!": Миронов и Хаматова целовались на виду у всех
09:47
Есть жертвы: пассажирский поезд снес машину в ЯНАО
09:32
66-летняя Любовь Успенская сообщила о втором ребенке
09:31
Как итоги выборов в США отразятся на курсе рубля
09:21
Последствия смертельной аварии в Петербурге попали на видео
09:10
"Муж вошел в комнату, когда Юля прижалась ко мне": откровения поклонника Началовой
09:08
В Москве вновь продлили дистанционный режим для школьников
08:59
В Ростовской области мальчик со сломанными руками спас сестру из пожара
08:45
В Москве глухонемые предложили познакомиться избитой ими студентке
08:40
COVID-19 и США: стали известны подробности часового телефонного разговора Путина и Лукашенко
08:30
Известный ведущий сделал заявление: Светланы Моргуновой больше нет
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Уволившийся силовик о скором уходе Лукашенко: Наши командиры устали выполнять грязную работу
Политолог: Лукашенко хочет превратить Белоруссию в концлагерь из-за нехватки тюрем
Бузова закатила истерику из-за вопиющей несправедливости на "Ледниковом периоде"
Эксперт заявил об углублении политического кризиса в Белоруссии: Следующим шагом станет дефолт
Изуродованный скандалист Солнцев хочет начать сбор денег на лечение
Политолог рассказал о психологической травме Лукашенко: Не остановится, пока не отомстит
Шоу-бизнес

"Пришлось отказаться": Пьеха высказался о возвращении на сцену после тяжелой болезни

Стас Пьеха. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Стас Пьеха недавно переболел коронавирусом. Болезнь прошла в довольно тяжелой форме – несколько дней исполнитель пролежал с высоченной температурой, а потом ему диагностировали пневмонию.
прочитано 844 раза

К счастью, сейчас уже все хорошо. По словам певца, основное лечение длилось около двух с половиной недель, теперь продолжается восстановление. Как отметил музыкант, от коронавируса сильно "просел" иммунитет, но в целом такое состояние он считает нормой для осеннего периода.

ПО ТЕМЕ

Измены и отношения с 40-летними женщинами: Стас Пьеха столкнулся с кризисом среднего возраста

"Очень стремно": Стас Пьеха признался в употреблении наркотиков перед концертом

 Стас Пятрасович Пьеха

Стас Пятрасович Пьеха певец, поэт, стилист-парикмахер

Стас Пьеха признался, что как только он узнал о пневмонии, тут же начал делать дыхательную гимнастику и легкое кардионагрузки. К сожалению, после болезни голос не до конца восстановился – еще хрипит. "Петь на студии или на выступлениях не пробовал, но дома занимаюсь регулярно", – отметил артист.

Также у некоторых были опасения, что после перенесенного несколько лет назад инфаркта Стас Пьеха попадет в группу риска по коронавирусу. Однако, как оказалось, летом музыкант проверял сердце, и его показатели как у профессионального спортсмена.

После болезни артист продолжил пить витамины и начал постепенно возвращать спорт. Правда, серьезные нагрузки пока вводить побаивается.

"Пришлось отказаться от серьезных спортивных нагрузок", – заявил Стас Пьеха.

До конца года артист планирует записать еще один трек и выпустить клип – его осталось только смонтировать. Из-за пандемии коронавируса творчество сместилось в онлайн-формат: стало меньше корпоративов, зато увеличилось количество съемок. Певец надеется в скором времени освоить и "Ютуб".

Автор: 5 ноября 2020, 12:54 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Роскошное тело Пьехи поражает воображение

комментарии

Ответить:

Ирина
Ответить
Господи, добрые люди! Прошу Вас о помощи! На прошлой неделе я похоронила супруга-инвалида, потратив последние деньги, еще и занимать пришлось. Сейчас я осталась одна с двумя маленькими детьми без денег, еды и вообще средств к существованию. Сeйчас стало холодно, детей не во что одеть... Хозяин квартиры требует оплаты или выселения. Помогите, кто может, просьба ко всем неравнодушным! У меня есть карта Сбер 2202 2019 0902 8082, зовут меня Ирина Геннадьевна. Неважно, сколько вы дадите, потому что нам сейчас каждая копейка помогает выжить. Храни Вас Бог за неоценимую помощь!!!
Гость
Ответить
Этот парикмахер не имеет ни таланта, ни голоса. О чём вы здесь пишете?
1

Популярные темы форума

Политика

Уволившийся силовик о скором уходе Лукашенко: Наши командиры устали выполнять грязную работу
Шансы Байдена стать президентом увеличились
Эксперт о подсчете голосов на выборах президента США: У Трампа возникли проблемы
Политолог: Лукашенко хочет превратить Белоруссию в концлагерь из-за нехватки тюрем

Шоу-бизнес

Страшный недуг лишил всего продюсера Игоря Матвиенко
Карантин и отмена спектаклей в театре Ермоловой: Олег Меньшиков серьезно болен
"Кошмар": внук Караченцова ослаб из-за смертельного вируса
Оставшийся без копейки Ефремов требует вернуть часть выплаченных потерпевшим денежных средств

Проишествия

В деле убившего аспирантку Соколова нашли связь с Пугачевой
В убийстве "колбасного короля" подозревают его бывшую жену
Анна Нетребко оказалась в эпицентре террористических атак в Вене: Кричали и бежали
Семилетний ребенок получил страшные травмы в заведении Бородиной: Мне неинтересно, кто и где упал

Lifestyle

Военная драма "Ржев" привела в восторг испанских зрителей
Старинная опера Монтеверди на сцене Театра Сац
Группа "Би-2" устроила уникальное шоу после карантина: 200 дней без концертов
"Я сделала все, что могла": почему Вертинская отказывается от новых ролей
Шоу-бизнес

"Муж вошел в комнату, когда Юля прижалась ко мне": откровения поклонника Началовой

Они могли бы стать красивой парой
Шоу-бизнес

"Как хорошо, что в положении": Топурия с большим животом пустилась в пляс

Певица глубоко беременна
Шоу-бизнес

"Пришлось отказаться": Пьеха высказался о возвращении на сцену после тяжелой болезни

Артист столкнулся с проблемами

Шоу-бизнес

Карантин и отмена спектаклей в театре Ермоловой: Олег Меньшиков серьезно болен

Представления отменяются на месяц вперед

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 5 ноября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 3 ноября 2020 года
Гороскоп на 2021 год от астролога "Давай поженимся"
Гороскоп на неделю с 2 по 8 ноября 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Раскрыта причина расставания хоккеиста Овечкина с возлюбленной
"Твои глаза": Липницкая перестала скрывать лицо дочери
"Кто на дорогу будет смотреть!?": Ягудина осудили за халатное отношение к езде за рулем
Загитову унизили: Медведева вошла в список лучших фигуристов в истории

Регионы

Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+