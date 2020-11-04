"Орала от бессилия": Регина Тодоренко ринулась к врачам из-за болей

Сначала Регина Тодоренко жаловалась на ненормированный график и изнурительные тренировки. По словам телеведущей, шоу "Ледниковый период" стало для нее настоящим испытанием. Теперь артистка не может справиться с депрессией и упадком сил.

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