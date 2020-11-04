"Орала от бессилия": Регина Тодоренко ринулась к врачам из-за болей

Экс-ведущая "Орла и Решки" не может найти в себе силы, чтобы вернуться на лед. Регина Тодоренко признает, что не была готова к подобным жизненным испытаниям. Фигурное катание стало настоящей пыткой для артистки.
Стоит отметить, что во многом успех Регины зависел от профессионализма партнера. Вместе с телеведущей на лед вышел Роман Костомаров. Олимпийский чемпион еще в августе начал подготавливать актрису к новому сезону проекта. Роман действительно занялся физической подготовкой Регины и не давал ей продыху.
Видимо, подобный подход только усугубил ситуацию. Первое время Тодоренко жаловалась на нервный тик и постоянные боли в груди. Телеведущей пришлось делать рентген, чтобы убедиться в целостности ребер. Сейчас Регина сетует на изможденное состояние и полное отсутсвие мотивации.
"Вот и наступил тот момент, когда я устала от непривычных физических нагрузок. И ругалась, и плакала, и орала от бессилия, и попробовала расслабиться, и старалась получать удовольствие от катания. А ещё злюсь на свою беспомощность", – откровенно призналась телеведущая.
Напомним, что Влад Топалов старается не отставать от звездной супруги. Возлюбленный ведущей телепрограммы "Орел и Решка" тоже принимает участие в ледовом шоу. Остается только гадать, кто же победит в этой семейной битве.
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