"Бог сам меня рассудит": Карпович взъелась из-за обвинений в разводе Прилучного с женой

Артистка отреагировала на нападки пользователей Сети из-за романа с Павлом Прилучным. Звезда "Папиных дочек" назвала абсурдом слухи о том, что именно она стала разлучницей коллеги с Агатой Муцениеце.

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