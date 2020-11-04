"Бог сам меня рассудит": Карпович взъелась из-за обвинений в разводе Прилучного с женой

В своем инстаграм-аккаунте 34-летняя Мирослава Карпович попросила остановить поток грязи, который на нее выливают хейтеры. Актриса заявила, что есть высшие силы, которые имеют право ее судить.
"Вы ничего не знаете, и даже представить себе не можете, Бог сам меня рассудит, не отнимайте у него его работу", – обратилась знаменитость к злопыхателям. Она отметила, что ее совесть чиста и ее с детства научили не брать чужого.
Мирослава Карпович добавила, что не остается без поддержки тех людей, которые ее любят и верят в нее. Своих ненавистников она проклинать не стала, а призвала верить не сплетням, а почитать на досуге книги.
Напомним, о романе Павла Прилучного и Мирославы Карпович стало известно летом этого года. Актеров заметили в одном из супермаркетов, а потом видели и во время отдыха в Крыму. В отпуск актер взял общих с Агатой Муцениеце детей – Мию и Тимофея. После развода Павла Прилучного появилась информация, что Мирослава Карпович поселилась в загородном особняке артиста, в котором раньше жила его семья.
Как писали "Дни.ру", недавно появилась информация о том, что Карпович и артист расстались.Сама звезда не комментирует отношения с Павлом Прилучным. В ее окружении говорят, что она даже прибегала к помощи психолога, чтобы разобраться с накопившимися проблемами.
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