Два сапога пара: любовница Таразана похвасталась новым другом

Снимок с Венцеславом Венгржановским удивил подписчиков тайной спутницы Тарзана. Выяснилось, что Анастасия Шульженко решила не останавливаться на одном лишь шоумене и продолжила свою охоту.
Если верить словам представительницы прекрасного пола, то ее отношения с телезвездой больше похожи на дружеские. Анастасия убедила свою аудиторию, что Венцеслав достаточно сообразительный парень. Напомним, что участник "Дома-2" прославился своим неадекватным поведением и истерическими припадками в прямых эфирах.
Шульженко публично заявила, что ее новый друг незаслуженно подвергался травли и общественному порицанию. Видимо, бывшая возлюбленная Сергея Глушко сравнила себя с несчастным и забитым участником скандального проекта на ТНТ.
Стоит отметить, что взаимный пиар все еще является главной движущей силой творческого пути. Венгржановский в личном блоге "Инстаграм" опубликовал аналогичный пост и намекнул, что Шульженко произвела на него крайне приятное впечатление.
Многочисленная аудитория мгновенно разделилась на два лагеря. Одни поддержали представителей российского шоу-бизнеса. Другие же решили выяснить основные причины подобного союза.
"Вы, конечно, не обижайтесь, но ваш союз – абсурд. Два сапога пара. Один больной все никак не перестанет бегать на телестройку, теперь вторая из одного шоу на другое перескакивает. Займитесь делом, а не интриги создавайте", – подметили комментаторы.
Остается только гадать, действительно ли Анастасия забыла о неудачном романе с Тарзаном и переключилась на более доступный вариант. Или же это всего лишь "ход конем", позволяющий Шульженко вернуть общественное признание?
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