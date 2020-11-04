Два сапога пара: любовница Таразана похвасталась новым другом

Сомнительная популярность пришла к малоизвестной актрисе после громкого скандала в семье Тарзана и Наташи Королевой. Девушка не только разбила долголетний брак артистов, но и попыталась "обчистить" звездный особняк. Теперь молодая пассия заручилась поддержкой скандального персонажа "Дома-2".

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