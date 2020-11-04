"Хватит вам уже": Асмус в свадебном платье призвали угомониться

Звезда опубликовала в своем инстаграм-аккаунте снимок в белом платье и с букетом невесты в руках. "Сама в шоке", – подписала она пост.
Некоторые фолловеры стали поздравлять Кристину Асмус с радостным событием. Однако многие все же раскусили актрису, привыкшую шутить над публикой. Поклонники уверены, что знаменитость не выбрала бы такой образ для своего торжества. "Отличный костюм на Хэллоуин", – отметил один из подписчиков.
Другие предположили, что Кристина Асмус снимается в новом сериале, и кадр – с площадки фильма. А некоторые и вовсе призвали только оформившую развод актрису угомониться и перестать выходить замуж. "Да хватит вам уже. Один хайп. Одно платье, второе", – высказалась раздраженная пользовательница соцсети.
Напомним, 29 октября суд расторг брак Кристины Асмус и комика Гарика Харламова. Инициатором разрыва стала артистка. О своем расставании звездная пара объявила еще летом этого года. При этом знаменитости заявили, что будут поддерживать общение ради дочери Насти.
Отметим, Гарик Харламов предпочитает с юмором относиться к разводу. Так, например, в одном из выпусков Comedy Club он предстал в образе участника шоу "Харластяк". Шоумен отказывал всем невестам, которые хоть как-то напоминали ему о бывшей избраннице и о злополучном фильме "Текст", где та участвовала в эротических эпизодах.
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