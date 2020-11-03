"Гостиница низшего класса": Тарзан в грязной квартире ужаснул людей

На новом селфи супруг Наташи Королевой предстал в привычном образе. Однако он не заметил, что антураж на фото получился неподобающим. Подписчики его "Инстаграм" заметили, что в ванной у него хаос. Везде разбросаны тюбики и парфюмированные бутыльки, зеркало запачкано, а на полках пыль и грязь.
При этом сам Тарзан как всегда предстал лучезарно улыбающимся и подтянутым торсом. Многие заметили, что он сильно втянул живот.
"Больше в глаза бросается беспорядок"; "Шо за сарай?"; "Ща глянем, че там у Тарзана в ванной навалено"; "В общаге что ль?"; "Мне кажется Сергей специально семейные трусы напялил. И в таком бардаке фоткается тоже специально. Блин. Ну не знаю. Мне лично портит впечатление. Наверное каждому свое. У всех свои приколы", – написали фолловеры.
После недавнего скандала с изменой Тарзана его супруге Наташе Королевой к звездной семье приковано внимание поклонников. На Сергея Глушко обрушилась волна хейта, его критикуют за каждый шаг.
Все началось с исповеди Анастасии Шульженко, которая объявила себя любовницей Тарзана. Стриптизер признался, что с Шульженко у него не было долгих отношений, а только мимолетная связь. Анастасия утверждала, что ее роман с Тарзаном существовал полтора года.
Популярные темы форума
Предупреждали !
как понять, что изнасиловали?
принудительная стерилизация
Какую бы вы выбрали?
Самый достойный президент
Чем больше у женщины партнеров тем уродливее дети
Кто из знаменитостей красиво стареет?
Ляшки натирают
Дети или муж?
в России хуже чем в Африке