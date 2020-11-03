"Гостиница низшего класса": Тарзан в грязной квартире ужаснул людей

Танцовщик Сергей Глушко, более известный как Тарзан, показал утреннее фото из ванной. Он как всегда предстал с голым торсом и в нижнем белье, однако внимание подписчиков привлекло далеко не это.

На новом селфи супруг Наташи Королевой предстал в привычном образе. Однако он не заметил, что антураж на фото получился неподобающим. Подписчики его "Инстаграм" заметили, что в ванной у него хаос. Везде разбросаны тюбики и парфюмированные бутыльки, зеркало запачкано, а на полках пыль и грязь.

При этом сам Тарзан как всегда предстал лучезарно улыбающимся и подтянутым торсом. Многие заметили, что он сильно втянул живот.



"Больше в глаза бросается беспорядок"; "Шо за сарай?"; "Ща глянем, че там у Тарзана в ванной навалено"; "В общаге что ль?"; "Мне кажется Сергей специально семейные трусы напялил. И в таком бардаке фоткается тоже специально. Блин. Ну не знаю. Мне лично портит впечатление. Наверное каждому свое. У всех свои приколы", – написали фолловеры.

После недавнего скандала с изменой Тарзана его супруге Наташе Королевой к звездной семье приковано внимание поклонников. На Сергея Глушко обрушилась волна хейта, его критикуют за каждый шаг.

Все началось с исповеди Анастасии Шульженко, которая объявила себя любовницей Тарзана. Стриптизер признался, что с Шульженко у него не было долгих отношений, а только мимолетная связь. Анастасия утверждала, что ее роман с Тарзаном существовал полтора года.