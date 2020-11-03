"Он всегда хочет к папе": сын съезжает от Водонаевой

Экс-участница "Дома-2" Алена Водонаева в первый раз вышла замуж в 2009 году за Алексея Малакеева. В 2010-м у нее родился сын Богдан. А через год пара рассталась. Сейчас бывшие супруги в нормальных отношениях. Они расстались без скандалов, поэтому продолжают общаться ради ребенка.
По словам инстадивы, сын все время просится к отцу. Она не препятствует желаниям мальчика, но иногда контролирует проведенное вместе с папой время. К примеру, летом она отдала Богдана бывшему мужу, в результате мальчик получил травму, упав и ударившись о стол. Поэтому не всегда такие визиты проходят спокойно.
Несмотря ни на что, родители Богдана решили, что отныне будут поровну делить обязанности. К тому же, мальчик уже взрослый, ему нужно больше времени проводить с отцом.
"Он всегда хочет к папе. Но мы здесь не желаниям сына потакаем, а смотрим глобально на воспитание", – рассказала Алена в разделе "Сторис" своего "Инстаграм".
Бывшая участница телестройки призналась, что в соцсетях у ее все время просят дать совет по воспитанию ребенка. Тут она как примерная мать – на расхват. Но давать советы ей особо некогда, ведь, по словам Алены, она все время тратит на своего десятилетнего ребенка.
Также она призналась, что намеренно организовала мальчику плотный график занятий. свободного времени у него крайне мало.
Дома Богдан читает, рисует и играет в "пацанские игры". Стоит отметить, что мобильного телефона у мальчика нет. Алена Водонаева с ответственностью подходит к материнству. Одним из важнейших решений было отсутствие в жизни ее мальчика школы. Богдан не посещает образовательное учреждение – учителя сами приходят к нему.
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