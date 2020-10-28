Витас вступился за вышвырнутую из такси Водонаеву

Инцидент Витас прокомментировал в своем инстаграм-аккаунте. Артист отметил, что тоже сталкивался с безалаберностью таксистов.
41-летний исполнитель поддержал экс-участницу "Дома-2". "Я сам заказывал два раза машину премиум-класса в момент пандемии, и оба водителя были без масок и напрочь отказывались их надевать", – написал Витас.
Он добавил, что никого не хотел обидеть, а просто констатирует факты. "И девчонок выгонять из машины – это совсем недостойно", – заключил певец. Алена Водонаева же, в свою очередь, поблагодарила музыканта за поддержку в своем микроблоге.
Напомним, ранее 38-летняя блогерша пожаловалась на таксиста, с которым у нее случился конфликт во время поездки. Сев в автомобиль, телеведущая увидела, что водитель без маски. На просьбу Алены Водонаевой ее надеть автомобилист вступил в перепалку, а потом и вовсе отказался везти телезвезду. Из-за скандала журналистка опоздала на важную встречу.
Также Алена Водонаева поведала, что она пользуется сервисом этого такси, платя в месяц компании-перевозчику до 80 тысяч рублей. После конфликта блогерша посетовала, что у нее от шока тряслись руки. К слову, возмущение знаменитости поведением водителя возымело действие: как сообщило в комментариях к посту телеведущей столичное управление Роспотребнадзора, сервис такси привлекли к административной ответственности после проверки.
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