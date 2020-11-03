В Сети появилось интимное видео с участием Айзы и Олега Майами

Многие уверены, что роман артистов – продуманный пиар-ход. Именно поэтому их обвиняют в наигранности, а ребятам приходится постоянно оправдываться. Так или иначе, это не помешало исполнителю снять "горячий" ролик на свою новую песню с участием возлюбленной.
В клипе Олег Майами и Айза Долматова проживают маленькую жизнь. Пара на видео ссорится, выясняет отношения и страстно целуется. Также в ролике влюбленные демонстрируют, как развлекаются в душе – строи воды стекают по разгоряченным телам, а ребята не стесняются делать перед камерами всякое. Поклонники оценили искренность и открытость артистов.
"Видео получилось очень атмосферным, вы с Айзой так чувственно и нежно передали все свои чувства, аж до дрожжи приятно смотреть (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Ты красава, не смотря ни на что ты продолжаешь делать то что у тебя в душе, голос отпад", "Это невероятно красиво!! Меня аж на мурашки пробило", – написали поклонники.
Впрочем, для Айзы Долматовой подобные видео можно считать скромным. Несколько недель назад в Сеть попал снимок интимного характера, причем звезда самостоятельно его опубликовала. Артистка выложила в "Сторис" инстаграм-аккаунта фотографию собственной вульвы. Позднее знаменитость призналась, что случайно отправила кадр не туда.
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