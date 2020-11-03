В Сети появилось интимное видео с участием Айзы и Олега Майами

О романе Айзы Долматовой и Олега Майами стало известно летом, когда в эфире стартовало шоу про жизнь хип-хоп-исполнительницы. Отношения пары нельзя назвать стабильными, но на этот раза они удивили поклонников.

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