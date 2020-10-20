"Зачем так уродовать ребенка?": Айза шокировала новой внешностью сына

Айза Анохина отвела младшего сына в салон красоты. Там четырехлетнему Элвису заплели дреды.

Айза опубликовала в "Инстаграм" несколько видео, на которых запечатлен Элвис с новой прической. Мальчик очень рад дредам на голове. Из-за переполняемых эмоций сын Анохиной не смог усидеть на месте.

Впрочем, и сама Айза несказанно счастлива. "Ой, я не могу, я не могу! Ты просто офигенный!", – восклицала телеведущая. Предвидя критику со стороны подписчиков, Анохина пояснила, что сыну было не больно, а его волосы не жалеет, поскольку они отрастут.

Но пользователей Сети одним замечанием не остановить. По мнению подписчиков, Айза поторопилась с экспериментами над сыном. "Круто со стороны, но маленький он, конечно, для такого. Он был милым лисенком с кудряшками", – написала одна из поклонниц. Но нашлись и резкие комментарии: "Зачем так ребенка уродовать?". На них Айза не отреагировала.

Напомним, отцом Элвиса является бывший муж Айзы, бизнесмен и серфингист Дмитрий Анохин. Последние несколько лет телеведущая конфликтует с экс-возлюбленным. Он периодически заявляет, что хочет забрать ребенка себе.