Айза заявила о смене фамилии: Жду поздравлений

В 2008 году Айза Вагапова вышла замуж за своего возлюбленного, рэпера Алексея Долматова (Гуфа), а позже родила от него сына Сами. Но их отношения прекратились в 2013-ом.
Спустя пять лет после развода Айза вновь оказалась в ЗАГСе. Телеведущая связала себя узами брака с бизнесменом Дмитрием Анохиным и взяла его фамилию. В 2016-ом блогер подарила мужу сына Элвиса.
Со временем отношения супругов испортились. Этот развод стал скандальным для Айзы, поскольку встал вопрос о разделе бизнеса. Телеведущая хотела выкупить у Дмитрия его долю, но тот не пошел на сделку. Также Анохин неоднократно грозился забрать сына.
Из-за неприязни к бывшему мужу Айза решила изменить свою фамилию и вновь стать Долматовой, ведь она смогла помириться с рэпером и остаться с ним друзьями. 28 сентября блогер опубликовала фото, на котором запечатлено заявление о смене паспортных данных, пишет VSE42.RU. "Жду поздравлений!", – написала она под кадром.
В комментариях отметился Гуф. Он одобрил решение бывшей жены. "С возвращением!", – написал он. Поклонники тоже положительно отозвались о смене фамилии Айзы. "Поздравляю", "Наконец-то!", "Звучит очень круто", – высказались фолловеры.
Популярные темы форума
Ты патриот России?
Швондер и Людка
Не выходите замуж на козерога
Возьмут ли в жены девушку бу?
почему женщины не стареют красиво
А у вас жены дома убираются?
русские мужчины не самые красивые
изменой за измену
Моя жизнь кончена...
Вопрос к гражданам Белоруссии