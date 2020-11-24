"Я с диким визгом вскакиваю": дочь Заворотнюк рассказала о потере самообладания

На днях Анна Заворотнюк рассказала, как совершенно потеряла всякое самообладание. Кто же лишил девушку покоя?

Оказалось, всему виной Леонардо Ди Каприо. Однажды дочь Анастасии Заворотнюк была в Нью-Йорке с молодым человеком, и пара спокойно сидела на лавочке. Девушка увидела, что мимо идут три шикарных мужчины в костюмах, с цветами и шампанским, а на одном из них странная кепка, подозрительно сильно опущенная на лоб. В какой-то момент к ней пришло осознание: это – он.

Она не знала, что делать, но себя уже не контролировала. "С диким визгом" Анна вскочила со скамейки и начала кричать своему спутнику, сидящему рядом: "Смотри, это же Ди Каприо!". Девушка вспомнила, что голливудский секс-символ сильно ускорил шаг в тот момент, а ей стало очень неудобно. Заворотнюк поделилась, что уверена: такое безумие с ним случилось впервые.

Однако на этом настойчивая девушка не остановилась. Она побежала за артистом, чтобы сфотографироваться, но он быстро зашел в какое-то здание. "Видимо, понял, что я вообще не в себе", – смеется сама над собой дочь Анастасии Заворотнюк. Девушка рассказала, что совершенно не понимает, почему именно звезда последнего фильма Квентина Тарантино вызвала у нее такую реакцию, ведь до этого она видела и Жана Рено, и Роберта Паттинсона, и сестер Олсен, но ничего подобного не происходило.

Напомним, основной темой вопросов к Анне сегодня является тема рака у Анастасии Заворотнюк, ее матери. Дочь редко делится со СМИ какой-либо информацией, но иногда рассказывает подписчикам о своих опасениях, надеждах и благодарит за поддержку. Недавно появились слухи о том, что актрисе стало лучше, и скоро у нас появится шанс посмотреть на нее в известном ток-шоу.

