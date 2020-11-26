"Охватили страх и паника": дочь Заворотнюк раскрыла страшную тайну

Актриса Анастасия Заворотнюк впервые стала мамой в 1996 году. От второго мужа Дмитрия Стрюкова у нее родилась дочь Анна. Потом в США у пары родился сын Майкл. Дети артистки выросли за границей. А после развода актриса вместе с наследниками вернулась в Россию. Теперь Анна рассказала, как вновь захотела вернуться в Америку.



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