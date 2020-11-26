"Охватили страх и паника": дочь Заворотнюк раскрыла страшную тайну

Анна Заворотнюк два года отучилась в МГУ, но потом решила, что хочет попытать счастья в США, где прошло ее детство. Ходили слухи, что ее попросту выгнали из учебного заведения в столице. Однако она опровергла эту информацию и заявила, что сама решила бросить учебу в Москве. Девушка стала готовиться к переезду. Она каждый день визуализировала себе картины, как ходит в престижный американский вуз и живет на Волл-Стрит. Так и оказалось.
Анна Заворотнюк успешно прошла вступительные экзамены в Нью Йорке в "Расе University" и нашла квартиру неподалеку от места учебы, где и хотела. Хоть она и доучилась, получив диплом продюсера, сейчас девушка вспоминает, что поначалу жизнь за океаном показалась ей очень трудной. Об этом Заворотнюк написала в своем "Инстаграм".
"Когда же я прибыла в Штаты и осознала, что я абсолютно одна и никого не знаю, меня охватило невероятное чувство страха и паники", – написала Заворотнюк.
Она отметила, что росла домашним ребенком, в окружении любви и заботы. Поэтому жизнь в Америке была для нее испытанием. Помогла ей в трудную минуту мать, Анастасия Заворотнюк. Она попросила дочку немного потерпеть, и все наладится.
Так и вышло. Со временем Анна привыкла и втянулась, а языковой барьер был уже не так заметен. В результате Анна Заворотнюк успешно завершила учебу и получила диплом продюсера в США. Теперь она мечтает о карьере на телевидении.
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