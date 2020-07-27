Борис Щербаков о сходстве со своим героем в сериале "Старые кадры": Я не ангел! Но и не сволочь

70-летнему артисту досталась роль сыщика, оперативника-пенсионера Георгия Бархатова. Вместе с коллегами персонаж распутывает самые сложные дела.
По словам Бориса Щербакова, у него много общих черт с героем сериала "Старые кадры". Например, чувство юмора. "Он говорит про себя так: "Я не ангел! Но и не сволочь", – отметил актер.
В личной жизни Борис Васильевич оказался постояннее своего персонажа. Актер 40 лет счастлив в браке с коллегой по цеху Татьяной Бронзовой. У знаменитостей есть взрослый сын.
В свою очередь Бархатов трижды был в ЗАГСе, но все браки оказались недолговечными. Каждая из жен родила персонажу сериала "Старые кадры" по дочери. Щербаков подчеркнул, что его герой – человек порядочный. Он поддерживает бывших супруг и детей материально и активно участвует в их жизни.
Борис Щербаков, как и его персонаж, продолжает активно трудиться, хотя давно на пенсии. Ежегодно в свет выходит по два проекта с участием актера, также он работает на театральной сцене.
Борис Васильевич влюблен в профессию. В свое время он приложил много усилий, чтобы поступить в театральный вуз. Каждую роль знаменитость рассматривает как дар небес. Впрочем, Щербаков не скрывает, что финансовая составляющая в этом вопросе играет значительную роль.
Популярные темы форума
Каких вы хотите женщин?
папа не любит евреев
Все хотят попасть в рай. Может не понимают, что рай сегодня, здесь и сейчас пока мы живы?
Как относитесь к старородящим?
Как можно любить Россию?
Плоский зад
Я люблю мужа сестры
Не до жиру
Диденко нашла нового мужа
Однополый брак