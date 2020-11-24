Звезда сериала "День рождения Буржуя" готовится стать бабушкой

28-летняя Полина два года замужем. Однако пока в пара наслаждается обществом друг друга. Об этом и многом другом. о мечтах и целях на будущее актриса поговорила с давним другом и коллегой Алексеем Макаровым на показе комедии Лилии Трофимовой "Вечер шутов, или Серьезно с приветом", который прошел в Москве. Макаров и Повереннова одногодки – обоим по 48. В семье актера, как и у коллеги, растет дочь. Поговорить актерам на показе было о чем.
Дочь Алексея Варвара младше Полины. А вот Дарья Повереннова уже ждет не дождется внуков. Не удивительно, что 48-летняя актриса жаждет понянчиться с младенцем. Ведь недавно она говорила, что хотела бы стать мамой еще раз.
"Я очень жалею, что у меня всего один ребенок! Но когда я была молодая, такое положение вещей меня вполне устраивало. А сейчас, что называется, “поезд ушел”..." – рассказывала раньше Дарья Повереннова в интервью Cosmopolitan.
Поклонники принялись успокаивать кумира и заявили, что при желании 48-летняя актриса вполне может еще раз обрести счастье материнства.
Ранее "Дни.ру" писали, что Дарья Повереннова опубликовала свое фото в купальнике. Фанаты признали, что актриса находится в прекрасной форме.
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