Звезда сериала "День рождения Буржуя" готовится стать бабушкой

У звезды сериала "День рождения Буржуя" Дарьи Поверенновой есть единственная дочь Полина. Девушке 28 лет. Актриса родила ее в браке с коллегой по цеху Александром Жигалкиным. Семья развалилась около 20 лет назад. У Дарьи с мамой теплые и доверительные отношения. Дочь растет копией мамы, которая уже готова стать бабушкой.

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