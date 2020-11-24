"Верните Ольгу!": Певцов напугал фотографией почерневшей жены

Актер Дмитрий Певцов показал фото супруги в своем "Инстаграм". В кадре артистка предстала бледной, с совершенно новой прической и цветом волос.
Поклонники сделали множество комплименте многогранной актрисе за умение быть разной и постоянно удивлять публику. Они признались, что пересмотрели видео несколько раз перед тем, как понять, что перед ними Ольга Дроздова.
"На себя совсем не похожа"; "Не узнать совсем"; "Блин верните Ольгу..." – написали фанаты.
Оказалось, что Ольга Дроздова перевоплотилась для новой роли. Она играет в пьесе "Первый хлеб" в новой постановке театра "Современник". "В поисках образа Алтынай", – подписал кадр Дмитрий Певцов.
57-летний Дмитрий Певцов был женат два раза. В студенческие годы он познакомился с Ларисой Блажко, которая родила ему сына Даниила. Практически сразу после рождения первенца их отношения разрушились. На тот момент, в 1990 году, у актера уже начался роман с коллегой по цеху Ольгой Дроздовой. После съемок в фильме "Прогулка по эшафоту" пара решила связать свои судьбы узами брака и в 1994 году расписались. Семья воспитывает сына Елисея. Сейчас он учится в Президентском кадетском училище имени Михаила Шолохова.
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