"Верните Ольгу!": Певцов напугал фотографией почерневшей жены

Месяц назад в СМИ появились новости об экстренной госпитализации актрисы Ольги Дроздовой. Говорили, якобы у нее проблемы с сердцем, и ей потребовалась неотложная медицинская помощь. Информацию опровергли. Долго об актрисе не было и новостей. И вот теперь е муж Дмитрий Певцов показал ее фото. Поклонники обомлели... прочитано 1113 раз Актер Дмитрий Певцов показал фото супруги в своем "Инстаграм". В кадре артистка предстала бледной, с совершенно новой прической и цветом волос. ПО ТЕМЕ Певцов неожиданно жестко высказался о госпитализации Дроздовой Дмитрий Анатольевич Певцов актер Поклонники сделали множество комплименте многогранной актрисе за умение быть разной и постоянно удивлять публику. Они признались, что пересмотрели видео несколько раз перед тем, как понять, что перед ними Ольга Дроздова.

"На себя совсем не похожа"; "Не узнать совсем"; "Блин верните Ольгу..." – написали фанаты. Оказалось, что Ольга Дроздова перевоплотилась для новой роли. Она играет в пьесе "Первый хлеб" в новой постановке театра "Современник". "В поисках образа Алтынай", – подписал кадр Дмитрий Певцов. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитрий Певцов (@dima_pevtsov) 57-летний Дмитрий Певцов был женат два раза. В студенческие годы он познакомился с Ларисой Блажко, которая родила ему сына Даниила. Практически сразу после рождения первенца их отношения разрушились. На тот момент, в 1990 году, у актера уже начался роман с коллегой по цеху Ольгой Дроздовой. После съемок в фильме "Прогулка по эшафоту" пара решила связать свои судьбы узами брака и в 1994 году расписались. Семья воспитывает сына Елисея. Сейчас он учится в Президентском кадетском училище имени Михаила Шолохова.

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