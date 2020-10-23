Певцов неожиданно жестко высказался о госпитализации Дроздовой

На днях в Сети появилась информация, будто актриса Ольга Дроздова попала в больницу. Сообщалось, что она жаловалась на боли в сердце. С комментариями выступил ее супруг, известный актер Дмитрий Певцов.

Дмитрий Певцов записал обращение к журналистам и всем, кто неравнодушен к судьбе Ольги Дроздовой. Популярный актер обнародовал видео, в котором показал якобы больную артистку.

"Это для тех, кто действительно интересуется здоровьем моей супруги Ольги Дроздовой. С ней все в порядке, вот она... Действительно, все хорошо. Она не в больнице, не в реанимации. То, что сейчас появилось в прессе, якобы в прессе, это все фейк, полная ерунда! Так что средства массовой информации, как обычно, как у нас в детском саду говорили, пукнули в лужи. С пуком вас поздравляю, ребята!" – глядя в камеру, торжественно сообщил Дмитрий Певцов.

На видео Ольга Дроздова предстала стоящей на кухне с графином воды в руках. Увидев, что супруг ее снимает, она помахала рукой, поприветствовала зрителей и сообщила, что с ней все хорошо.

Однако Дмитрий Певцов этим не ограничился. Далее актер обратился к своим коллегам-знаменитостям. "Ну, а тех кто имеет более-менее известные фамилии, имена, хочу предупредить, что вызывая на дом врача, ну, по какому-нибудь поводу, поднятия температуры или давления или насморка, будьте бдительны! Информация или дезинформация о вашем здоровье может появиться в желтой и не только в желтой прессе! И наутро ваши родные и близкие могут узнать, что вы в коме. А ведь это неправда", – констатировал Дмитрий Певцов.

Отметим, что ранее сам актер страдал проблемами со здоровьем. Артист попал в больницу с пневмонией. К счастью, медикам удалось быстро поднять актера на ноги.