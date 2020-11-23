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"Без многого можно прожить": Аверин резко высказался об отцовстве

Максим Аверин. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Максим Аверин предпочитает не обсуждать личные вопросы, просто не видит в этом смысла. Напомним, 45-и летний артист не женат и не имеет детей.
прочитано 681 раз

Звезда сериала "Глухарь" рассказал, почему в его планы абсолютно не входят дети. Он убежден: нет никакого смысла в том, чтобы обзавестись наследниками лишь ради того самого пресловутого "стакана" в старости. Он считает, что "Бог даст", а раз этого не происходит, значит так и нужно.

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Звезда утверждает, что одиночество для него "кайф", потому что один он практически не бывает, постоянно с людьми, а это не так просто. Люди не должны видеть "ни плохого настроения, ни капризов", они должны понимать "у этого парня все прекрасно". Это совсем непросто, ведь он тоже живой человек и постоянно что-то чувствует, переживает.

Максим Аверин между семьей и работой однозначно предпочитает работу. По словам звезды, настоящим испытанием для него стала самоизоляция, так как все планируемые гастроли были моментально отменены. Артист отметил, что в начале чуть не сошел с ума, но затем нашел занятия по душе: начал записывать видеорассказы и работать над своей книгой. Также Максим прекрасно готовит. Карантин только доказал ему, что можно прожить без многого, а главное, "без лишнего и лишних".

Личная жизнь Максима Аверина была и остается загадкой. Он один из немногих артистов, которого практически никогда не видели в компании женщин, что породило немало сплетен. Долгое время ходили слухи о его романе с Викторией Тарасовой, напарницей по сериалу "Глухарь". Аверин даже признавался в симпатии к девушке, но что было дальше неизвестно никому. В 2011 году он рассказал, что влюбился: девушку зовут Татьяна, и она брюнетка. Больше никакой информацией СМИ не владеют.

23 ноября 2020, 13:19 Источник: "7Дней.ру" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялся Максим Аверин

комментарии

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Гость
Ответить
голубец?
Гость
Ответить
не нравиться самодовольный манера играть одинаковая всегда
1

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