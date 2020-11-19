"Отношения невозможны": Расстроенная Дубцова рассказала о несчастной любви

Певица прокомментировала слухи о своей личной жизни. Ирина Дубцова сообщила, что не может быть вместе со своим возлюбленным.

В начале века артистке часто приписывали романтические отношения со знаменитыми коллегами. В их число вошли диджей Леонид Руденко, рэпер Тимати, Олег Яковлев из группы "Иванушки International" и другие популярные личности. Исполнительница хита "О нем" заявила, что в Сети написано не более 20% процентов правдивой информации о ее личной жизни. В интервью Алене Жигаловой Ирина Дубцова решила раскрыть подробности отношений с мужчинами.

За пару месяцев до начала участия в "Фабрике звезд-4" певица начала жить с солистом группы " Plazma" Романом Черницыным. Впоследствии они поженились, в браке у них появился сын Артем. В 2008 году артисты развелись. О причине разрыва Ирина Дубцова высказалась без подробностей. "Мы просто разные люди. Я пошла в другую сторону. Мы не развивались в одном направлении.", – сообщила звезда.

В настоящее время артистка испытывает сильные чувства к непубличному человеку, имя которого называть не хочет. Его она называет музой. Влюбленность женщины длится достаточно давно и никак не прекращается. "Отношения с этим человеком невозможны", – объявила певица с печалью в голосе.



Ирина Дубцова определила качества будущего избранника. Он должен быть снисходительным, добрым и с чувством юмора.