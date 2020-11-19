"Тебе надо голым с чичиркой бегать": близкий друг об отношениях с Виктюком

20 ноября состоится церемония прощания с режиссером Романом Виктюком. Он работал и дружил с целой плеядой знаменитых актеров. Среди них был и Владимир Кошевой, известный по роли Родиона Раскольникова в экранизации романа "Преступление и наказание", Феликса Юсупова в "Григорий Р." и Николая Гумилева в "Луна в зените".

"Роман Григорьевич любил комплименты и отмахивался от восхищенных фраз, коротким: "Тише!", – вспоминает Кошевой. – Любил яркие пиджаки и очки. "Боже, это "Версаче", тебе еще рано такие носить", – и сразу нацепил себе на голову. Я не пожалел и легко расстался с этим "лишним аксессуаром". На другой же день Роман Григорьевич прислал взамен другие, естественно тоже модные, тоже "дорогостоящие".

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"Виктюк был обидчивым, раздражительным и беспощадным, – написал Кошевой у себя на странице в социальной сети. – Он любил повторять: "Как долго можно не звонить? Чем вы там занимаетесь? Хватит водиться с манюрками. Вам надо голым с чичиркой бегать по сцене. Потом вы состаритесь и вас никто не будет любить".

Любовно и своеобразно – "манюрками" и "чичирками" – Виктюк называл мужское и женское начало. Он терпеть не мог "бесполых" артистов – без чичирки и без манюрки. "Вот приходят ко мне – и сразу вижу, насквозь, и тут же диагноз: очень хороший, но без чичирки!" – повторял он.

При этом Роман Григорьевич терпеть не мог разговоры о том, что-де своими постановками пропагандирует гомосексуальную тему? "Я поставил сто пятьдесят спектаклей – и ни одного о пропаганде таких отношений нет, – повторял он. – Те же "Служанки" имеют отношение только к постижению профессии через воображение".