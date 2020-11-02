Асмус распекли за странный внешний вид

Кристина Асмус удивила поклонников своим нарядом. Артистка предстала в ярко-зеленом комбинезоне и огромной фиолетовой шляпе.

Кислотный костюм с аппликацией в виде огромной рептилии на животе и груди дополнили босоножки на высоком каблуке и яркий макияж. Фото недавно оформившая развод с Гариком Харламовым звезда выложила в своем инстаграм-аккаунте.

Фолловеры неоднозначно отнеслись к аутфиту Кристины Асмус. Актриса спросила у подписчиков, нравится ли им ее образ. В комментариях знаменитость сравнили с галлюциногенным грибом, зеленой гусеницей, возникли у россиян и другие ассоциации. "Кузнечик Кристина", "Какая красивая лягушка", – написали пользователи соцсети.

А один из поклонников увидел в ярком образе Кристины Асмус психологические причины. "Ну, тут похоже все очень тяжко. Нехватка внимания при таком обширном внимании – это просто психологическая проблема в чистом виде", – высказался подписчик артистки.

Напомним, 29 октября Кристина Асмус официально развелась с мужем, комиком Гариком Харламовым. Брак знаменитостей продлился семь лет, у пары подрастает шестилетняя дочь Настя.

Как писали "Дни.ру", многие россияне в свое время обрушились с критикой на Кристину Асмус за ее участие в эротических сценах в фильме "Текст" Клима Шипенко. Некоторые злопыхатели даже угрожали звезде расправой. Пользователи Сети посчитали, что замужней актрисе не стоило сниматься в столь откровенных эпизодах.

