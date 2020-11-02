Бородина с черными губами заговорила про церковь и посмеялась над смертью

Ксения Бородина отметила день мертвых в компании друзей. В своем "Инстаграм" она рассказала, что не видит ничего плохого в том, чтобы отметить этот праздник и лишний раз посмеяться. Для многих подписчиков такой подход показался странным. "Посмеяться над смертью?! Как можно так говорить?!" – недоумевали фанаты.
Ведущая назвала обвинивших ее в праздновании Хэллоуина неадекватными. В своем микроблоге она выложила фото с дочерьми, которые были наряжены в страшные костюмы с черепами и костями, а у самой Ксении был сдержанный устрашающий макияж с акцентом на черные губы.
Все-таки многие подписчики поддержали ведущую и отметили, что они тоже отмечают День всех святых и не видят в этом ничего кощунственного, несмотря на то, что праздник и правда не российский.
Ксения Бородина заявила, что многие ее подписчики вечно недовольны тем, что происходит в ее жизни. они критикуют ее слова, одежду и образ мысли и чуть ли не под каждым постом пишут язвительные комментарии.
"Улетели в Турцию плохо, шорты плохо, Хеллоуин плохо! Начали писать мне про церковь🤦♀ это безобидный детский праздник, успокойтесь уже", – не выдержала Ксения Бородина.
Также она подчеркнула, что в современном мире для детей этот день является еще одним поводом для веселья.
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