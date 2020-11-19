Разин молил богачей о финансовой помощи

После того, как власти ввели новые ограничения из-за стремительного распространения коронавируса, многие артисты вновь заговорили о тяжелом финансовом положении. В частности Елена Воробей попросила о льготах на продукты питания, отметив, что многие ее коллеги имеют долги и кредиты.
Андрей Разин посчитал, что в финансовой поддержке нуждаются около 2,5 тысячи артистов, которые "олицетворяют эстраду". Например, Валерий Сюткин и Лев Лещенко. Поэтому продюсер, являясь членом Союза концертных деятелей, обратился к олигархам с самыми высокими доходами, к тем миллиардерам, которые часто жертвуют средства в различные фонды.
Напомним, недавно Валерий Меладзе назвал способ привлечения внимания к проблеме. Он считает, что артистам нужно отказаться от съемок новогодних шоу, чтобы люди вспомнили о существовании отрасли, пострадавшей от пандемии.
Некоторые по-прежнему относятся скептически к подобным заявлением. Например, критик Сергей Соседов считает, что артистам нельзя жаловаться на безденежье в такое сложное время. Он призвал представителей шоу-бизнеса заниматься благотворительностью: бесплатно выступать в больницах перед пациентами.
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