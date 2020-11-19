Разин молил богачей о финансовой помощи

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин считает, что артисты, оставшиеся без работы из-за пандемии коронавируса, нуждаются в помощи. Однако представителям шоу-бизнеса нужно искать поддержки не у государства, а у олигархов, уверен он.

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