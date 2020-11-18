"Потеряли совесть": жалующихся на безденежье артистов пристыдили

После заявления Елены Воробей о тяжелом финансовом положении в период пандемии общественность вновь заговорила о трудной жизни артистов в 2020-ом. Музыкальный критик Сергей Соседов в шоу "Место встречи" на НТВ раскритиковал молящих о поддержке от государства знаменитостей.

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