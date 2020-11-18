"Нам запрещают работать": Винокур подался в плотники от безысходности

Владимир Винокур присоединился к негодующим коллегам и посетовал, что новые ограничения, связанные с предотвращением распространения коронавирусной инфекции, погубили творчество артистов.
Напомним, заполнять все концертные залы разрешено только на 25%. Такие притеснения не только отбивают у исполнителей и актеров желание выступать, но и приводят в убыток весь шоу-бизнес. Звезды, ссылаясь на переполненный общественный транспорт, называют подобные меры крайне нелогичными.
По словам Владимира Винокура, не ограничивая перемещение транспорта, государство подвергает риску всех граждан. Артист удивлен, что там почему-то никто не заботится о безопасности людей.
"За сутки в метро проходит девять миллионов человек, и они стоят впритык друг к другу. А нам не разрешают работать", – жалуется юморист.
Стоит отметить, что целый штат сотрудников уже несколько месяцев подряд требует заработной платы от Владимира Натановича. Однако шоумен не может рассчитаться со своими подчиненными, так как до сих пор ждет каких-либо поблажек со стороны государства.
Винокур всерьез задумался о работе по специальности. Ведь российский комик когда-то был прекрасным строителем и плотником. Остается только гадать, найдет ли артист свой запылившийся диплом о высшем образовании.
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