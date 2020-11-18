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Шоу-бизнес

"Нам запрещают работать": Винокур подался в плотники от безысходности

Владимир Винокур. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Звезды российского шоу-бизнеса продолжают устраивать публичные протесты. Музыкальные и театральные деятели лишены возможности нормально работать. Всеми известные артисты пожаловались, что еле-еле сводят концы с концами и мечтают о финансовой поддержке от государства.
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Владимир Винокур присоединился к негодующим коллегам и посетовал, что новые ограничения, связанные с предотвращением распространения коронавирусной инфекции, погубили творчество артистов.

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Владимир Натанович Винокур актер, юморист

Напомним, заполнять все концертные залы разрешено только на 25%. Такие притеснения не только отбивают у исполнителей и актеров желание выступать, но и приводят в убыток весь шоу-бизнес. Звезды, ссылаясь на переполненный общественный транспорт, называют подобные меры крайне нелогичными.

По словам Владимира Винокура, не ограничивая перемещение транспорта, государство подвергает риску всех граждан. Артист удивлен, что там почему-то никто не заботится о безопасности людей.

"За сутки в метро проходит девять миллионов человек, и они стоят впритык друг к другу. А нам не разрешают работать", – жалуется юморист.

Стоит отметить, что целый штат сотрудников уже несколько месяцев подряд требует заработной платы от Владимира Натановича. Однако шоумен не может рассчитаться со своими подчиненными, так как до сих пор ждет каких-либо поблажек со стороны государства.

Винокур всерьез задумался о работе по специальности. Ведь российский комик когда-то был прекрасным строителем и плотником. Остается только гадать, найдет ли артист свой запылившийся диплом о высшем образовании.

Автор: 18 ноября 2020, 17:50 Источник: Канал 360 ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Маршал встал на колени перед Винокуром

комментарии

Ответить:

Гость
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Не обижайте плотников,это профессия и случайным людям там делать нечего
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