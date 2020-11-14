"Очередная брехня": россияне не верят в роды Кабаевой

Новость о том, что Алина Кабаева родила второго ребенка, вызвала бурный ажиотаж в Сети. Россияне теряются в догадках и ждут подробностей.

Если одни поздравляют знаменитую гимнастку с радостным событием, то другие с недоверием отнеслись к известию. Сама же Алина Кабаева молчит, не комментируя происходящее. Олимпийская чемпионка вообще не пускает никого в личную жизнь, стараясь тщательно ее скрывать.

"Ну родила и молодец. Гораздо удивительные было б, если она не рожала. Здоровья ей и ее деткам", "Думаю, что это очередная брехня", "Если честно, то это ее личное дело – как и когда рожать", "Родила и правильно сделала, на то она и женщина", – обсуждают возможные роды звезды спорта пользователи Сети.

Отметим, о личной жизни Алины Кабаевой ходит много слухов. Еще в 2015 году немецкие интернет-издания пророчили интересное положение девушки. И вот, уже несколько дней подряд новостные каналы разрываются и в России: 37-летняя гимнастка якобы родила второго ребенка. Не исключают, что она уже давно растит "новорожденного" наследника.

Однако домыслы пока так и остаются неподтвержденными, ведь до сих пор мир так и не увидел еще одного отпрыска Алины Кабаевой. И чем дольше молчит знаменитость, тем невероятнее разыгрывается фантазия ее поклонников.