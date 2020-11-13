Стала мамой: в семье Алины Кабаевой пополнение

Олимпийская чемпионка уже давным-давно ведет отшельнический образ жизни. Звезда российской гимнастики больше не появляется на светских мероприятиях и тщательно скрывает свою личную жизнь. Накануне всплыли новости, что Алина Кабаева родила второго ребенка.

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