Стала мамой: в семье Алины Кабаевой пополнение

Резкий уход девушки из большого спорта связывают с началом политической карьеры. Но и об этой части жизни Кабаевой мало что известно. Поговаривают, что Алина связана семейными узами с неким государственным деятелем. Однако эта информация все еще не подтверждена.
Похоже, что гимнастка стала самой обсуждаемой личность российского шоу-бизнеса. Публика негодует, как титулованная спортсменка могла променять свои гонорары на тихую и укромную жизнь.
Большие тайны для прессы порождают возникновение всевозможных слухов. На этот раз СМИ опубликовали громкую новость о второй беременности Алины Кабаевой. Правда, журналисты заявили, что бывшая гимнастка уже родила.
Еще в 2015 году немецкие интернет-издания пророчили интересное положение девушки. Теперь к зарубежным коллегам присоединилась и российская желтая пресса. Уже несколько дней подряд новостные каналы разрываются: 37-летняя Кабаева якобы родила второго ребенка. А может быть Алина уже давно растит "новорожденного" наследника?
Особо любопытные пользователи социальных сетей заверили, что похожие слухи всплывали несколько лет назад. До сих пор мир так и не увидел еще одного отпрыска гимнастки. Стоит отметить, что молчание Кабаевой только провоцирует СМИ и побуждает журналистов ворошить прошлое чемпионки.
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