Андрей Разин обнародовал фотографии таинственной невесты

Первой официальной девушкой музыканта стала Ирина Беспалова. Однако их пара быстро распалась потому, что Разин не спешил жениться на молодой девушке. В 1988 году Андрей впервые заключил брак с Натальей Лебедовой. Но и этот "крепкий" союз развалился.
Следующей на очереди была солистка группы "Ласковый май". Наталья Грозовская не смогла поддерживать отношения на расстоянии и решила остаться жить в Соединенных Штатах. В жизни Разина был этап, когда он пытался "завязать" с творческими спутницами и женился на своей однокласснице. Но вить семейное гнездышко желала лишь новоиспеченная супруга артиста, поэтому Андрей нашел себе новую пассию – Маритану Анохину.
Судьба сыграла злую шутку с музыкальным продюсером: любовница нашла себе ухажера побогаче и скрылась в неизвестном направлении. Тогда Андрей Разин попытался вернуться в семью. И уже в 2013 году звездная пара публично заявила о разводе.
Долгое время личная жизнь артиста была покрыта мраком. Он не выходил на связь с журналистами, скрывал своих возлюбленных и появлялся на светских мероприятиях в гордом одиночестве. Накануне Разин сообщил, что встретил новую "любовь всей своей жизни".
Если верить словам Андрея, то в следующем году должна состояться очередная свадьба.
"Все состоится в одном из городов, где пройдут гастроли "Дискотеки "Союз". Мы сделаем большой свадебный тур по России. Мои артисты меня поддержат. Теперь у меня будет супруга из Украины", – иронично заявил музыкант.
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