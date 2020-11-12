Андрей Разин обнародовал фотографии таинственной невесты

Поговаривают, что Андрей Разин до сих пор не скучает без женского внимания. Музыкальному продюсеру всегда доставались красавицы, которые были готовы пойти на все, чтобы не потерять любимого человека. Теперь артист объявил об еще одной свадьбе.

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