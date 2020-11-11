"Отличная пара!": женатого Топалова сняли в объятиях с чужой возлюбленной

На фотографии артист и фигуристка предстали в элегантны образах. На певце надет брючный костюм-тройка серого цвета, а на спортсменке – пальто с объемными рукавами. Девушка обнимает парня за руку и нежно смотрит ему в глаза, Влад Топалов склонил голову к Елене Ильиных.
Поклонники неоднозначно восприняли фотографию пары. Многие не понимают, зачем участников "Ледникового периода" снимают в образах влюбленных. Стоит отметить, что Влад Топалов давно и счастливо женат на Регине Тодоренко, а Елена Ильиных состоит в отношениях с Сергеем Полуниным. В январе этого года девушка родила от танцора сына.
"Почему вас снимают как влюбленных... Зачем.... А так вы молодцы (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Капец красивая!", "Вы отличная пара!", "Двузначное фото...поползут ведь слухи", "А зачем вы играете любовь?", "Самые прекрасные", "Ну зачем вам это? Сижу вот, переживаю", – написали в комментариях.
Напомним, в одном из интервью Елена Ильиных рассказала, что ей сразу понравился Влад Топалов. Когда спортсменка впервые вышла на лед с певцом, то поняла, что у них все получится – она увидела в парне огромную энергию.
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