"Отличная пара!": женатого Топалова сняли в объятиях с чужой возлюбленной

Певец Влад Топалов участвует в шоу "Ледниковый период" в паре с фигуристкой Еленой Ильиных. В среду, 11 ноября, спортсменка опубликовала на своей странице в "Инстаграм" снимок с партнером по льду.

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