Вид маленькой дочери Асмус ошеломил народ

Шестилетняя дочка Кристины Асмус и Гарика Харламова только пошла в школу в 2020 году, но уже покорила миллионы сердец. Актриса не так часто показывает девочку, и последнее фото просто взорвало социальные сети.

"А какие плакаты висели у вас в комнате?" – подписала девушка фото дочки Насти. В комментариях никакого негатива, только ностальгия и восхищенные возгласы подписчиков. "Такая девчушечка", "красотка маленькая", "моднявая",– пишут они. Настя не только хороша собой, но и очень артистична. По мнению поклонников, девочка имеет все шансы пойти по стопам Кристины.

Также подписчики пророчат девочке и карьеру в модной индустрии, ведь она всегда одета с иголочки, а фигуре Насти уже можно позавидовать. "Какие ножки длинные, ей на подиум надо", – восклицают в комментариях. Конечно, девочка будет высокой, ведь рост ее отца Гарика Харламова практически 190 сантиметров.

В сети мнения разделились: кто-то пишет, что девочка – вылитая мама, а некоторые утверждают, что Настя все больше становится "папиной" дочкой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram ��Кристина Асмус поделилась интересными фактами о себе. Например, в детстве она путала Леонида Агутина и Игоря Николаева �� Пишите один интересный факт о себе в комментариях! Фото: www.instagram.com/asmuskristina #асмус #факты #агутин #николаев #дниру Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 26 Дек 2018 в 2:15 PST

Напомним, меньше месяца назад пара официально развелась. Известно, что несмотря на все слухи, связанные с неодобрением Харламовым интимных сцен жены, Асмус сама инициировала этот разрыв. Звезды заявили, что общались и будут общаться ради дочери.

