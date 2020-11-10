Вид маленькой дочери Асмус ошеломил народ

"А какие плакаты висели у вас в комнате?" – подписала девушка фото дочки Насти. В комментариях никакого негатива, только ностальгия и восхищенные возгласы подписчиков. "Такая девчушечка", "красотка маленькая", "моднявая",– пишут они. Настя не только хороша собой, но и очень артистична. По мнению поклонников, девочка имеет все шансы пойти по стопам Кристины.
Также подписчики пророчат девочке и карьеру в модной индустрии, ведь она всегда одета с иголочки, а фигуре Насти уже можно позавидовать. "Какие ножки длинные, ей на подиум надо", – восклицают в комментариях. Конечно, девочка будет высокой, ведь рост ее отца Гарика Харламова практически 190 сантиметров.
В сети мнения разделились: кто-то пишет, что девочка – вылитая мама, а некоторые утверждают, что Настя все больше становится "папиной" дочкой.
Напомним, меньше месяца назад пара официально развелась. Известно, что несмотря на все слухи, связанные с неодобрением Харламовым интимных сцен жены, Асмус сама инициировала этот разрыв. Звезды заявили, что общались и будут общаться ради дочери.
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