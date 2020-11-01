Актриса фильма "А зори здесь тихие..." умерла от коронавируса

Заслуженная артистка России ушла из жизни в Санкт-Петербурге. Галина Филимонова скончалась в возрасте 76 лет.

Галина Филимонова умерла через 16 дней после дня рождения. Женщина широко известна по роли Гали Четвертак, которую она сыграла в фильме Станислава Ростоцкого "А зори здесь тихие...". Усопшая посвятила жизнь театру.

О смерти актрисы объявили в сообществе мастерской Юрия Красовского. Администрация сообщества отметила что Галина Филимонова много лет являлась педагогом актерско-режиссерского курса, всегда была предана театру и честно служила своей профессии. Учеников артистки восхищала ее энергичность, а ее талант помогал начинающим артистам лучше осваивать актерское и режиссерское мастерство.

Актриса окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. После завершения учебы она служила актрисой в Риге и в Ленинграде. Знаменитость с 1974 года работала в Малом драматическом театре – театре Европы, который находится в Санкт-Петербурге. В 1993 году Галина Филимонова была удостоена звания заслуженной артистки России.

Помимо участия в фильме "А зори здесь тихие..." и в театральных постановках, звезда сыграла в картинах "Перед бурей", "Версия", "Марионетки", "Серебряные струны", "Бесы" и ряде других кинопроектов. В 2019 году Галина Филимонова снялась в короткометражном фильме "Служба доставки".